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В октябре этого года смертность на 1/4 выше, чем в октябре 2020 года, рождаемость практически не изменилась, сообщает 10 ноября Департамент статистики Литвы.
gimdymas, ligoninė, kateteris, mirtis
gimdymas, ligoninė, kateteris, mirtis
© Shutterstock nuotr.

По данным департамента, в октябре скончались 4490 жителей, или почти на 23% больше, чем в октябре 2020 года (3661). Такой же рост смертности фиксировался и в сентябре.

Рождаемость в октябре практически не изменилась: в Литве родилось 2080 младенцев (в октябре 2020 г. - 2072).

В октябре из Литвы уехало примерно столько же жителей, Больше половины эмигрантов – граждане Литвы, среди приехавших граждан Литвы около трети. По сравнению с октябрем 2020 г. количество эмигрантов удвоилось, а приезжих стало больше на 1/10.

Количество жителей в Литве сокращается третий месяц подряд – в октябре число жителей сократилось на 2410 человек, всего, по данным на начало ноября, в Литве зафиксирован 2 777 991 житель.

Mirtingumas spalį išlieka ketvirtadaliu didesnis, nei prieš metus
Mirtingumas spalį išlieka ketvirtadaliu didesnis, nei prieš metus
© Statistikos departamento nuotr.

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