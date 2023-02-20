Новая неделя в Литве начнется с похолодания

В ночь на вторник осадки все еще ожидаются на большей части территории Литвы, однако больше осадков будет на востоке страны. Правда, осадки уже будут менее интенсивными. Сохранится сильны ветер. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем ожидаются небольшие кратковременные осадки, в основном снег и мокрый снег. Опасные порывы ветра возможны лишь местами, в основном на юге страны. Днем будет 0-5 градусов тепла.

В среду ночью ожидается снег, гололед. Ночью будет 3-8, местами до 9-11 градусов мороза. Днем без осадков. Будет 2-7 градусов мороза.

В четверг около Литвы ненадолго установится зона высокого давления. Осадков не ожидается, будет выглядывать солнце. Ночью будет 8-13, местами 16-17 градусов мороза, у моря будет 5-7 градусов ниже нуля. Днем потеплеет, будет 1-6 градусов ниже нуля, а на западе 0-2 градуса тепла. Немного усилится ветер.

С пятницы погода снова испортится, ожидаются осадки, в основном снег, а с ним и потепление, поэтому ночью будет 2-7 градусов мороза, у моря около 0, а днем будет 0-4 градуса тепла.

В выходные погода будет такой, как в пятницу. В субботу будет сыро, в воскресенье осадков станет меньше.