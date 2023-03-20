Новая неделя начнется с теплой погоды, местами воздух прогреется до 15 градусов

Будет тепло, воздух прогреется до 10–15 градусов тепла. Теплее всего будет в Алитусском, Мариямпольском, Каунасском и Паневежском округах, там воздух прогреется до 14–15 градусов, у моря будет 7-9 градусов.

В ночь на вторник над страной пройдет холодный атмосферный фронт, похолодает. Будет облачно, во многих районах ожидаются осадки, но в основном будет идти небольшой дождь. На западе местами туман. Ночью будет 1–6 градусов тепла.

Во вторник днем ожидается облачная погода, солнце будет выглядывать редко и не везде. На востоке возможны дожди, но они будут небольшими и кратковременными. Будет всего 5–10 градусов тепла.

В ночь на среду давление немного поднимется, поэтому облака рассеются, но во второй половине ночи придет еще одна зона низкого давления, станет пасмурно, на западе местами пройдут дожди. Ночью будет 0–5 градусов тепла.

В среду днем ожидаются осадки, дождь с перерывами будет идти во многих районах. Усилится ветер. Будет 5–10 градусов тепла.

В четверг ночью во многих районах время от времени будут идти дожди, днем из-за облаков будет выглядывать солнце, дожди будут небольшими. Усилится ветер. Станет немного теплее, поэтому ночью прогнозируют 1–6, а днем 7–12 градусов тепла.

В пятницу будет облачно с прояснениями. И ночью и днем на большей части страны будет идти дождь. Ночью будет 1–6, днем 7–12 градусов тепла.