Детские сады - то место, где очаги COVID–19 встречаются чаще всего. И хотя у работников детских садов была возможность привиться все очереди, воспользовались ею далеко не все.

Например, в одном вильнюсском детском саду привились больше половины работников. Директор детсада сказала, что раньше работники прививались неохотно, сейчас их мнение изменилось.

"Люди стали записываться (в очередь). Они еще не привиты, но уже записались. Поверили люди в необходимость", – сказала LNK директор детского сада Dainorėliai Люция Милашаускене.

Остальных работников регулярно тестируют. Но есть такие, которые наотрез отказались от вакцинации. Они согласны только не вакциной AstraZenecа.

"Люди наслушались, пришли к определенным выводам. Иногда необоснованным, где-то что-то слышали. Я тоже говорю с работниками, объясняю, что даже в описании к цитрамону указаны побочные эффекты", – сказала директор.

Семейный врач центральной поликлиники Соната Валюлене сказала, что у нее сейчас много работы. Каждый день приходится обзвонить несколько десятков пациентов, которые могут прививаться вне очереди. Однако сложнее всего уговорить людей из группы риска.

"Мы говорим, пишем, сообщаем, что им обязательно надо прививаться из-за того, что у них есть хронические болезни. Эта болезнь может вызвать много осложнений, поэтому этих людей надо убедить. Они говорят, что и без того болеют, у них разные болезни, зачем мы хотим ухудшить их состояние", – рассказала врач.

Больше всего вопросов у пациентов вызывает вакцина AstraZenecа. Однако, по словам врача, чаще всего страх бывает необоснованным.

"Есть вакцина, о которой люди говорят, что не хотят ее. Именно из-за тромбов, ведь было много статей и по телевидению говорят. Тогда приходится рассказывать, что процент таких осложнений очень небольшой", – сказала Валюлене.

Врач сказала, что звонят и привитые пациенты, жалуются на побочные эффекты. А бывает, когда срабатывает эффект плацебо – им становится плохо, и они решают, что причина - прививка.

Европейское агентство лекарственных средств отметило, что образование тромбов - очень редкий побочный эффект после AstraZenecа.

Невролок Сантаришкской клиники профессор Далюс Ятужис сказал, что во всем мире зафиксированы 86 случаев тромбоза на 25 млн. человек. Поэтому больше вероятность образования тромбов во время авиаперелета, чем после прививки.

"На 2 млн. жителей Литвы это было бы 7 случаев. Между тем от коронавируса умирает около 10 человек в день. Соотношение риска и пользы, думаю, очевидно. Надо прививаться и как можно скорее", – сказал врач.

Государственная служба по контролю за лекарственными препаратами за три месяца получила около 1700 сообщений о нежелательной реакции на вакцину разных производителей. Было получено 6 сообщении об образовании тромбов, однако ни один из случаев с вакцинацией не был связан.

Человек привился, пришел домой, стала болеть нога. Подождал, потерпел, потом обратился к врачам, диагностировали тромбофлебит", – сказала специалист службы Ругиле Пильвинене.

За месяц зафиксировали 150 реакций на вакцину Pfizer, около 60 - на Moderna и больше 300 на AstraZenecа.