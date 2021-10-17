Член фракции Движения либералов Эдита Рудялене сказала, что этот проект - Семейный пакет, направлен на побуждение рождаемости, помогает родителям делать карьеру.

"Я думаю, что каждая семья сама решит, как ей поступать и когда вернуться на работу. Есть возможность выбора", – сказала Рудялене.

Она сказала, что тут нет никакой дискриминации, поскольку власти частный сектор не регулируют, там работодатели могут сами заключать соглашения с работниками. "Я знаю, что на некоторых предприятиях и сейчас есть такое явление, как детские комнаты, в госсекторе этого нет", – заметила она.

Рудялене считает, что можно обсуждать и вопрос 4-дневной рабочей недели в частном секторе.

"Думаю, в будущем такие дискуссии точно будут", – сказала политик, заметив, что надо следить, сколько семей будет пользоваться такой возможностью.

Она не считает, что это может привести к тому, что не будут принимать на работу молодых бездетных жителей.

Представитель "Вильнюсских теплосетей" Гинтаре Белоусене рассказала, что их компания ввела такую практику в прошлом году.

"Мы инициировали пробный проект – выясняли, реально уложиться в 4 дня или нет. Некоторая часть наших отделов работает 4 дня. Мы провели исследование и выяснили - это реально", – сказала Белоусене.

"С января 2021 г. 80% наших коллег работают 4 дня в неделю. Эффективность деятельности увеличилась на 23%", – заметила она.

По ее словам, 57% работников указали, что при таком режиме работы чувствуют меньше стресса и лучше отдыхают. Белоусене заметила, что это решение помогло им привлечь больше квалифицированных работников.

Гендиректор Литовской конфедерации бизнеса Эгле Радишаускене сказала, что пока не известно, должен ли в таком режиме работать и частный сектор. Она считает, что трудовые отношения в Литве и без того достаточно гибкие. "Мы можем работать удаленно, могут быть гибкие графики работы", – заметила она.

Радишаускене сказала, что такое решение может иметь экономические последствия. "В первую очередь, что надо делать, так посчитать, какая от этого польза, во сколько обойдется такое предложение. Оно привлекательно для людей, вопрос, как с этим жить", – сказала собеседница.