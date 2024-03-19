Неспокойные дни в авиации у экспертов вопросов не вызывают: сбои в сигналах происходят из-за России

"На безопасность это особенно не влияет, поскольку в навигации используют не только систему ГПС", – сказал Малинаускас.

"Это не значит, что никто не знает, где находится самолет. Просто растет нагрузка на пилотов", – сказал доцент Института авиации имени А.Густайтиса Домантас Бручас.

Он заметил, что это не доставляет неудобств пассажирам, а вот у пилотов работы прибавляется.

"За весь февраль поступило 25 таких сообщений, а в марте - 41. Наблюдается рост", – сказал Малинаускас.

"Это необычное количество, редко бывает, чтобы поступало больше 15 сообщений. Это были необычные дни", – сказал представитель "Воздушной навигации" Ремигиюс Малинаускас.

Взлетевший самолет необязательно найдет нужную "дорогу" в небе. Такое произошло в минувшие выходные – летевшие над Литвой самолеты 20 сообщили о неполадках с системой ГПС.

Это подтвердил и глава Службы регулирования связи Ричардас Будавичюс. "И до начала эры ГПС самолеты летали, все в порядке было с навигацией, и безопасность полетов была обеспечена, этим пользуются и сейчас", – сказал он.

Кто блокирует систему ГПС – выясняет Служба регулирования связи, но реальных виновников на такой высоте найти непросто.

"Чаще всего эти источники помех работают недолго или на узком отрезке, поэтому идентифицировать их сложно. Правда, иногда удается это сделать. Особенно, если источник находится на земле", – сказал Будавичюс.

Кто устраивает помехи - понятно.

"В Калининградской области РФ есть немало "глушителей", которые выводят из строя дроны, беспилотники, навигацию, все это сделано, скажем так, из страха. Соответственно, они вносят помехи во все подряд", – сказал Бручас.