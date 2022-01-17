Неспокойное ожидание 16 февраля: что делать, чтобы улица Пилес не стала полем брани

13 января на церемонии памяти жертв событий 1991 г. собравшиеся участники протеста свистом и криками сопровождали речи политиков. После этого в фейсбуке стали писать, что надо не пропустить и торжества по случаю 16 февраля.

Бывший представитель Партии труда Гинтарас Фурманавичюс написал: "Следующая остановка - улица Пилес, балкон, 16 февраля". Потом он писал, что его не так поняли – якобы он имел в виду "следующая остановка культа одного лица - балкон на ул. Пилес 16 февраля".

Общественный деятель Тапинас объявил, что организует мероприятие по случаю 16 февраля.

А консерватор Юстас Джюгялис пригласил членов "Союза семей" прийти в парламент на следующей неделе и высказать наболевшее.

"Я хочу путем диалога сохранить святость еще одной важной для Литвы даты. А вы?" – писал он.

На призыв устроить акцию 16 февраля откликнулись и другие сочувствующие "Союзу семей" люди, например, помощник депутата Пятраса Гражулиса Криступас Кривицкас призвал громко скандировать "Литва", когда с балкона 16 февраля будет выступать Витаутас Ландсбергис.

Похоже, 16 февраля не будет спокойным днем. Пожела попросил главу МВД Агне Билотайте включить полицейских в группы, которые будут решать вопрос мероприятий.

По словам Пожелы, пока что-то конкретно говорить еще рано, поскольку до 16 февраля еще целый месяц. Однако он заметил, что полиция фиксирует настроения в обществе.

Праздничные мероприятия по случаю 16 февраля координирует президентский дворец, какие мероприятия пройдут - пока неясно.

Отдельно на митинг 13 января муниципалитет разрешения не выдавал, но Литовский союз семей еще раньше получил разрешение на проведение митингов с 30 декабря по 16 января.

По закону о собраниях у муниципалитета не было повода запрещать митингующим собираться.

"По закону, право первенства есть у государственных мероприятий 16 февраля, 11 марта и 6 июля, 13 января в этот список не входит", – указал муниципалитет.

Это значит, что разрешение на митинг 16 февраля муниципалитет может не выдавать. Однако запрета на участие в публичных мероприятиях нет, поэтому участников протестов это не остановило бы.

Председатель "Литовского союза семей" Гринявичюс, на вопрос, планируются ли мероприятия 16 февраля, сказал, что пока таких дискуссий не было. Однако, по его словам, если что-то в тот день и случится, то виноват будет Тапинас.

"Я смело могу заявить, если что-то случится именно в те дни, то правящее большинство должно благодарить своего помощника Тапинаса. Поскольку все было тихо и красиво. 13 января забыто. И вот появились те, кто начинает устраивать хаос в социальных сетях, и те люди, у которых и в мыслях не было, куда-то ехать... Получается противостояние", - сказал он.

Гринявичюс заметил, что его организация "никакой хаос" устраивать не собирается, а свою позицию выработает 18 января.

"Отмежуемся ли вообще или поедут те, кто захочет, мы людям запретить не можем", – сказал он, заметив, что и СМИ надо прекратить писать на эту тему.

Гринявичюс заявил, что и 13 января члены их союза не шумели.

"Вам кажется, что так было, а мне кажется, что этого не было, – сказал он. – Ведь 13 января к парламенту съехались разные люди, отдельные организации. Были и наши члены, но это не значит, что мы были организаторами какого-то кипиша".