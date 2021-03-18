Мэр не скрывал, что туризм в районе - единственная форма деятельности. В прошлом году в это время в Неринге было много отдыхающих, а сейчас - пусто, в бюджете также денег больше не становится.

"Методика подсчета рассчитана на мегаполисы. Не учитывают, что в Неринге больше 50% прописанных жителей не живут. Когда сообщили о продлении ограничения на мобильность до конца месяца, у нас было 7 случаев, 3 из этих людей в Неринге не живут. Кроме того, мы получаем не всю информацию. Я уже встречался с такой ситуацией, когда нам приписали больного из Юрбаркаса, живущего на ул. Нерингос. Кто может утверждать, что нет ошибок? Кроме того, в Неринге площадь на одного жителя приходится больше, чем в Вильнюсе, надо и это учитывать", – сказал мэр. Сейчас жители Неринги могут покидать косу только в экстренных случаях.

Такое положение длится уже несколько месяцев, поскольку красной зоной является к Клайпедский муниципалитет. По словам Ясайтиса, большинство жителей косы строго следует всем правилам и никуда не уезжает. По словам мэра, если ситуация не улучшится, работников муниципалитета планируют отправить в неоплачиваемый отпуск. А вот живущим за счет туризма жителям, экономить не на чем. Мэр сказал, что примером может быть прошлый год, когда были туристы, а случаев болезни не было.

"В прошлом году этот вопрос решал муниципалитет, мы решили рискнуть и не ошиблись. Была работа, поскольку другие курорты были закрыты. Если правительство Литвы ничего не изменит, то жители Литвы будут отдыхать за границей, на литовские курорты они летом вряд ли вернутся", – заметил Ясайтис. Он не скрывал, что бизнес уже планирует продажу недвижимости.

Местные жители платят налоги, а сейчас во время карантина получают мизерные выплаты, а между тем платят за коммунальные услуги, за землю.

"Я обращался к министрам, может учтут ситуацию Неринги, но все же было объявлено, что до конца месяца мы будем закрыты",– сказал Ясайтис.

После введенных послаблений с 16 марта в Литве открылись Паланга и Швянтои.