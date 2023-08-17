Неприятная сторона концерта Imagine Dragons: приезжала скорая, были снесены заборы

В редакцию Delfi после концерта Imagine Dragons обратилась читательница (имя редакции известно), которая жаловалась на очереди за напитками во время концерта.
Напомним, что уже сообщалось, что безалкогольные напитки, включая воду, были быстро распроданы.
"Я простояла в очереди 1.15 ч. Уже через 45 минут торговцы стали кричать, что воды у ниц нет. Позже стало известно, что других безалкогольных напитков тоже нет. Это разозлило. Стоишь час в очереди за напитками, а потом понимаешь, что надо идти в другую очередь к автомату с водой, стоишь еще полчаса. Первые песни Imagine Dragons пришлось слушать в очереди, печально.
Когда покупали разливные напитки, надо было платить и за напиток и три евро за многоразовый стакан. На выходе его можно было вернуть и получить 3 евро, но в очереди пришлось бы простоять еще час. У нас на 5 было 7 стаканов. Мы отстояли 40 минут, но тут система застопорилась, кончились наличные – нельзя было вернуть какие-то суммы и на карточку. Люди стали в очереди продавать эти стаканы друг другу. У моего друга было 10 стаканов, он мог получить 30 евро, но продал другому человеку за 20 евро. Они обменялись телефонами и сделали переводы на счет", – рассказала девушка.
После окончания концерта большая толпа людей хлынула к выходам. Но и там стояли очереди, люди стояли почти час.
"Классика всех концертов – сносят забор, идут через другую сторону. Так было и здесь, люди сметали заботы", – сказал Delfi участница концерта.
Правда, девушка сказала, что у Жверинского пешеходного моста стояла полиция, которая пыталась обеспечить безопасный выход людей из зоны концерта. Время от времени выход на мост закрывался, чтобы его покинули люди, которые шли по мосту. Были сообщения, что мост раскачивается, когда по нему идет большое количество людей, поэтому полиция регулировала потоки.
Зрители могли покупать разные билеты на концерт Imagine Dragons – стоячие, в зоне для фанатов и в VIP-зоне. Те, кто купил билеты в VIP-зону, были возмущены - они стояли далеко от сцены и столкнулись с разными проблемами. Об этом рассказал журналист Тадас Грабис.
"(Не)лучший концерт года. Мы купили билеты в VIP-зону. Организаторы обещали – experience. Выступление группы было отличным, а вот окружение и обслуживание, видимо, не приехали...
(...) Конечно, мы не рассчитывали ни на красную дорожку, ни на сопровождение за руку, но определенного внимания хотелось бы – ведь Live Nation Lithuania такой концерт организовывает не в первый раз.
Самое интересное началось во время проверки билетов. Билеты сканируют, вручают подарки, но VIP-браслет не дают (!). Мы видим на столах розовые браслеты для VIP-гостей и спрашиваем, почему их нам не надевают? Нам ответили, что наденут, когда мы пройдем дальше.
Доходим до второй линии проверки. Женщина обыскивает всех как в аэропорту, всех, неважно, какого пола зритель (!).
За ней стоит девушка, которая дает браслеты для зрителей зоны для фанатов, мы спросили, а как же VIP-зона? Она ответила, что все в порядке, с этими мы тоже сможем попасть, куда захотим.
Нас направили направо. Мы идем направо, а там только туалеты ToiToi, никакой VIP-зоны. Охрана нам сказала, что нам надо было идти налево. Oh well... идем налево к нашей зоне. А там охрана спрашивает, где ваши VIP-браслеты. Браслеты зоны фанатов не подходят. Нас отправили назад за браслетами. Мы позвонили знакомой, которая отвечает за организацию, она извиняется и привозит нам браслеты (спасибо!). Мы были в VIP-зоне, напитки были бесплатными, а к ним - вонь от генератора, охлаждавшего оборудование.
Покупая билет в VIP-зону, надеешься на то, что будешь следить за мероприятием с удобного места и с бОльшим комфортом. Но - ничего подобного (!). С помощью телефонов мы увеличивали происходящее до максимальных размеров и наблюдали за сценой сбоку.
В подарках для зрителей VIP-зоны были носки, очки от солнца с логотипами ID и плакат, на котором, по данным Live Nation Lithuania, должны были быть автографы членов группы ID. Но автографов не было (!). У знакомой спрашиваем - почему... Конечно, опять приятная беседа, извинения, но настроение испорчено. Не потому, что нам нужна эта атрибутика, а потому, что организаторы совершенно не подготовлены. Даже в вопросе координирования VIP-зоны, где всего-то человек 50.
Позже принесли плакаты с автографами.
После ряда недоразумений возник вопрос, стоит ли покупать билеты в VIP-зоны концертов, организуемых Live Nation Lithuania, ведь цена на них 540 евро... Да, 540 евро (я просто информирую). За такую сумму можно было отправиться в путешествие. Ты надеешься на какие-то дополнительные бонусы, ведь понятно, что концерта отдельного не будет, ты увидишь тот же, что видят все. Мы разочарованы, рекомендаций не будет", – писал журналист в социальной сети.
Представитель ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала, что в полицию несколько раз звонили - жаловались на фальшивые билеты и шум.
"Компания собралась культурная, хотя концерт был массовым. Полицейские сказали, что никого с наркотиками не было", – заметила она.
Один раз звонили в 22:23, второй в 22:40 ч. Больше никаких инцидентов не было", – заверила Самороковская.
Представители Станции скорой помощи сказали Delfi, что во время концерта Imagine Dragons было два вызова - травма руки, разрыв вены на ноге.
Delfi связался с руководителем Live Nation Lietuva Александром Корабликовым.
Он объяснил, что в конце концерта, на выходе потоки регулировали по установленным муниципалитетом и полицией требованиям.
"В парке Вингис есть всего три выхода, это осложняет задачу. Мы всегда просим участников концертов приезжать заранее. На выходе очереди были около Жверинского моста, но движение не было закрыто – были ограничения для безопасности", – сказал Корабликов.
Что касается жалоб на нехватку воды, он сказал, что, возможно, вода закончилась в каком-то из торговых киосков. Однако, по его словам, эта проблема была решена и на помнил, что были бесплатные автоматы с питьевой водой.
Что касается неудобств, с которыми столкнулись зрители в VIP-зоне, он заметил, что, возможно, имел место человеческий фактор. "Зрители VIP-зоны могли видеть концерт сверху, они находились над многотысячной толпой, а могли перейти в зону для фанатов у самой сцены", – сказал Корабликов.