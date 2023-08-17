Неприятная сторона концерта Imagine Dragons: приезжала скорая, были снесены заборы

Когда покупали разливные напитки, надо было платить и за напиток и три евро за многоразовый стакан. На выходе его можно было вернуть и получить 3 евро, но в очереди пришлось бы простоять еще час. У нас на 5 было 7 стаканов. Мы отстояли 40 минут, но тут система застопорилась, кончились наличные – нельзя было вернуть какие-то суммы и на карточку. Люди стали в очереди продавать эти стаканы друг другу. У моего друга было 10 стаканов, он мог получить 30 евро, но продал другому человеку за 20 евро. Они обменялись телефонами и сделали переводы на счет", – рассказала девушка.

"Я простояла в очереди 1.15 ч. Уже через 45 минут торговцы стали кричать, что воды у ниц нет. Позже стало известно, что других безалкогольных напитков тоже нет. Это разозлило. Стоишь час в очереди за напитками, а потом понимаешь, что надо идти в другую очередь к автомату с водой, стоишь еще полчаса. Первые песни Imagine Dragons пришлось слушать в очереди, печально.

В редакцию Delfi после концерта Imagine Dragons обратилась читательница (имя редакции известно), которая жаловалась на очереди за напитками во время концерта.

"(Не)лучший концерт года. Мы купили билеты в VIP-зону. Организаторы обещали – experience. Выступление группы было отличным, а вот окружение и обслуживание, видимо, не приехали...

Зрители могли покупать разные билеты на концерт Imagine Dragons – стоячие, в зоне для фанатов и в VIP -зоне. Те, кто купил билеты в VIP-зону, были возмущены - они стояли далеко от сцены и столкнулись с разными проблемами. Об этом рассказал журналист Тадас Грабис.

Правда, девушка сказала, что у Жверинского пешеходного моста стояла полиция, которая пыталась обеспечить безопасный выход людей из зоны концерта. Время от времени выход на мост закрывался, чтобы его покинули люди, которые шли по мосту. Были сообщения, что мост раскачивается, когда по нему идет большое количество людей, поэтому полиция регулировала потоки.

"Классика всех концертов – сносят забор, идут через другую сторону. Так было и здесь, люди сметали заботы", – сказал Delfi участница концерта.

После окончания концерта большая толпа людей хлынула к выходам. Но и там стояли очереди, люди стояли почти час.

(...) Конечно, мы не рассчитывали ни на красную дорожку, ни на сопровождение за руку, но определенного внимания хотелось бы – ведь Live Nation Lithuania такой концерт организовывает не в первый раз.

Самое интересное началось во время проверки билетов. Билеты сканируют, вручают подарки, но VIP-браслет не дают (!). Мы видим на столах розовые браслеты для VIP-гостей и спрашиваем, почему их нам не надевают? Нам ответили, что наденут, когда мы пройдем дальше.

Доходим до второй линии проверки. Женщина обыскивает всех как в аэропорту, всех, неважно, какого пола зритель (!).

За ней стоит девушка, которая дает браслеты для зрителей зоны для фанатов, мы спросили, а как же VIP-зона? Она ответила, что все в порядке, с этими мы тоже сможем попасть, куда захотим.