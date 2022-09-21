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В среду полиция и инспекторы охраны природы будут останавливать автомобили без пассажиров. Цель акции - призыв водителей пересесть на общественный транспорт.
Rytinis reidas Vilniuje, tikrinama A juosta
Rytinis reidas Vilniuje, tikrinama A juosta
© Vilniaus aps. VPK

Акция пройдет в крупных городах ЛитвыВильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе и Паневежисе – полиция и и инспекторы охраны природы будут останавливать автомобили без пассажиров, они подарят водителям билеты на проезд в общественном транспорте, приглашая выбирать дружественные природе способы передвижения.

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Литовская полиция и Министерство охраны окружающей среды проводят эту акцию по случаю Международного дня без автомобиля, который пройдет 22 сентября. Это одно из мероприятий Европейской недели мобильности.

Цель Европейской недели мобильности - призвать жителей выбирать общественный транспорт или велосипеды.

В этом году в Европейской недели мобильности участвуют 2400 городов из 45 стран мира, в Литве в ней участвует 41 населенный пункт.

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