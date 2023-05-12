Необычные кадры: на видео запечатлен редкий в Литве гость

Служба сообщила, что бурый медведь появился в Шальчининкском районе и несколько километров шел вдоль границы.

"Недавно был принят закон об учреждении института помощников СОГГ. Мы готовимся к кастингу и набору таких помощников. Однако первый такой помощник уже патрулировал в Шальчининкском районе, в Девенишкской петле, при этом пограничников о своей деятельности заранее не информировал. Вдоль физического барьера на границе с Беларусью он прошел почти 3 км и проверял ситуацию около деревень Курмелёнай и Янкунай. Нарушений на этом участке помощник не установил, никого не задержал", – шутили сотрудники СОГГ.

Предполагается, что в Литве бурые медведи не обитают, иногда приходят из Латвии и Беларуси.

Правда, в последнее время есть информация о том, будто один медведь зимовал в Литве.

Если вы встретили бурого медведя - не паникуйте и спокойно удалитесь.