Необычные кадры: на видео запечатлен редкий в Литве гость

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12 мая сотрудники Службы охраны госграницы (СОГГ) поделились видео и пошутили, что снято патрулирование помощника.
Meška pasienyje stopkadras
Meška pasienyje stopkadras

Служба сообщила, что бурый медведь появился в Шальчининкском районе и несколько километров шел вдоль границы.

"Недавно был принят закон об учреждении института помощников СОГГ. Мы готовимся к кастингу и набору таких помощников. Однако первый такой помощник уже патрулировал в Шальчининкском районе, в Девенишкской петле, при этом пограничников о своей деятельности заранее не информировал. Вдоль физического барьера на границе с Беларусью он прошел почти 3 км и проверял ситуацию около деревень Курмелёнай и Янкунай. Нарушений на этом участке помощник не установил, никого не задержал", – шутили сотрудники СОГГ.

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Если вы встретили бурого медведя - не паникуйте и спокойно удалитесь.

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