Служба сообщила, что бурый медведь появился в Шальчининкском районе и несколько километров шел вдоль границы.
"Недавно был принят закон об учреждении института помощников СОГГ. Мы готовимся к кастингу и набору таких помощников. Однако первый такой помощник уже патрулировал в Шальчининкском районе, в Девенишкской петле, при этом пограничников о своей деятельности заранее не информировал. Вдоль физического барьера на границе с Беларусью он прошел почти 3 км и проверял ситуацию около деревень Курмелёнай и Янкунай. Нарушений на этом участке помощник не установил, никого не задержал", – шутили сотрудники СОГГ.
Предполагается, что в Литве бурые медведи не обитают, иногда приходят из Латвии и Беларуси.
Правда, в последнее время есть информация о том, будто один медведь зимовал в Литве.
Если вы встретили бурого медведя - не паникуйте и спокойно удалитесь.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эксперт оценила расцвет среднего класса в Литве: в одном аспекте мы еще отстаем от Запада
В Литве наблюдается расцвет среднего класса – сотни...
Эфир Delfi: куда полетят британские ракеты? Лучший в мире литовский ультрамарафонец идет на рекорд!
Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты...
Закон принят: за открытую бутылку алкоголя в машине - штраф 140 евро
Парламент Литвы принял поправки к Кодексу...
Необычные кадры: на видео запечатлен редкий в Литве гость
12 мая сотрудники Службы охраны госграницы (СОГГ)...
Второй полуфинал "Евровидения": литовская исполнительница вышла в финал конкурса выступит 22-м номером
11 мая вечером в Ливерпуле состоялся второй полуфинал...