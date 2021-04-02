Необычная ситуация в Каунасе: студенты вызвали на экзамен полицию

Позже студенты сфотографировали полицейских, которые приехали для выяснения ситуации. Студенты утверждают, что пересдачу им назначили, потому что они "слишком хорошо" сдали коллоквиум удаленно. Им велели пересдавать его в аудитории. Студенты вызвали полицию, поскольку решили, что во время карантина такие действия незаконны.
Представители вуза сказали, что руководствовались приказом ректора Nr. 2021-V-37 от 27 января 2021 г Об организации учебного процесса во время карантина, а предмет "Основы клинических навыков" включен в список предметов, которые преподают смешанным способом – лекции удаленные, а обучение навыкам, их проверка, отчет и экзамен проводятся контактным способом.
"1 апреля 2021 г экзамен I курса. Этот экзамен нельзя было провести удаленно, поскольку он включает немало клинических ситуаций и вопросов администрирования лекарств, принятия решений. Это не тест, который можно сдавать удаленно.
Аудитория была выбрана с учетом всех требований, дистанция соблюдена, студенты и преподаватели - в масках, в аудитории и в коридорах есть антисептик. У входа в аудиторию всем измерили температуру. Полиция оценила ситуацию и нарушений не установила", - сказали представители вуза.
Представитель ГПК Каунасского округа Одета Вайткявичене подтвердила, что такой случай был зафиксирован в четверг.
"Да, если говорить абстрактно, мы в 9:40 ч. получили сообщение о том, что в одном из университетов, возможно, не соблюдают условия карантина. Полиция установила, что в аудитории принимался экзамен, все находившиеся в аудитории были в масках, соблюдали расстояние. Полиция общалась только с преподавателем и заведующим кафедрой", - сказала она.
"Сотрудникам полиции показали документы, на основе которых проводится экзамен, сейчас весь материал передан районному комиссариату, который оценит, были ли допущены нарушения. Все делают в рамках установленных правил", - продолжила она.
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