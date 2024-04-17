Некоторых потребителей ждет новая плата: обратите внимание на счетчик

Например, если меняют счетчик, фиксируют реальные показания, тогда клиенту приходится оплачивать значительную сумму только потому, что он регулярно не декларировал показания", – сказала Delfi представитель ESO Раса Юодейкене.

"Есть потребители, которые из года в гос не декларируют показания счетчиков, им счета выписывают по средним данным за год. Этот способ расчета не только неточный, но и может стать настоящей головной болью.

ESO отмечает, что клиенты обязаны декларировать фактические показания счетчиков до конца текущего месяца. Одни клиенты делают это регулярно, другие редко или никогда.

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) по просьбе компании Energijos skirstymo operatorius ( ESO ) в апреле 2024 года утвердила плату в размере 17,98 евро (без НДС ) для бытовых потребителей (с НДС - 21,76 евро).

По данным за март 2024 г., в Литве год и больше данные не декларировали больше 51 000 клиентов, из них жителей - 47 540.

Поэтому был принят новый порядок, который заставит платить этот налог тех, кто в течение года ни разу не декларировал показания, и учет ведут работники ESO.

"Работники ESO проверяют счетчики и данные тех клиентов, которые долго не декларируют показания. Эту работу оплачивают все клиенты, включая и тех, кто регулярно декларирует показания", – заметила Юодейкене.

По данным ESO, декларирование показателей защищает клиентов от неожиданных расходов и позволяет их прогнозировать. Это помогает быстрее решать проблемы, если выходит из строя прибор внутренней сети: резкое увеличение расходов позволяет быстро решить проблему без больших убытков.

До сих пор такой налог платили только представители бизнеса.

"Поскольку этот налог коснется только тех, кто год и больше не декларировал показания, первый рейд проверки счетчиков проведут 11 февраля 2025 года. Список объектов, которые будут объезжать работники, будет утверждаться на месяц. Это необходимо, чтобы показания были декларированы хотя бы раз в год", – сказала представитель ESO.

ESO напоминает, что показания декларируют до последнего дня текущего месяца.

"Если вы не декларируете показания вовремя, а сделаете это в первые дни следующего месяца, вам пришлют счет по среднему потреблению", – сказано на сайте ESO.

Например, если до 30 ноября клиент не декларировал показания, а сделал это 1 декабря, то счет за ноябрь будет зависеть от среднегодового потребления, а за декабрь счет будет по данным, декларированным 1 декабря.