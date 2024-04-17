Некоторые жители находят способ смотреть запрещенную российскую пропаганду

Министр культуры Симонас Кайрис сказал, что нет никаких сомнений - запрет на трансляцию кремлевской пропаганды необходим.

"В государстве уже принята стратегия национальной безопасности, в которой говорится об угрозах и их пресечении, по сути, больше говорили о том, продлить теперешнее блокирование российских или белорусских каналов или продлить ее действие на ограниченное время. Но пока стратегия в силе, а Россия со своими действиями и такими партнерами, как Беларусь, представляет опасность для нашей страны, нашего общества, поэтому было решено ввести запрет на неограниченное время до изменения ситуации", – заметил министр.

По его словам, до запрета, в Литве было много российских каналов. Сейчас некоторые из них запрещены во всем Евросоюзе.