Неделя начинается с плохой погоды, но весна вернется

 
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ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas
В понедельник погоду в нашей стране обусловит вихрь низкого давления. Густые облака закроют небо на большей части страны, небольшие прояснения будут лишь в западных и северных регионах. Местами, вероятнее всего в южных районах, пройдут небольшие осадки, преимущественно дождь, но возможен и мокрый снег.

Будет дуть сильный восточный, северо-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Над нашей страной пройдут потоки холодного воздуха, облака будут плотными, поэтому воздух прогреется лишь до 2-7 градусов.

Во вторник вечером на небе будут плотные облака, прояснения появятся только в северных регионах. Осадки местами выпадут на юге Литвы, но в основном небольшие, преобладают дождь и морось. Восточный ветер еще усилится, будет дуть со скоростью 8-13 м/с, во второй половине ночи порывы местами могут достигнуть 15-17 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла в северных регионах до 3 градусов тепла в южной части страны.

Во вторник вихрь низкого давления уйдет. Днем осадки прекратятся, облака быстро разойдутся, небо прояснится. Сильный восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, в первой половине дня местами порывы достигнут 15-17 м/с. В страну вернется чуть более теплая воздушная масса, а также появится солнце, поэтому во второй половине дня температура повысится до 5-10 градусов тепла.

В среду погоду в нашей стране начнет определять антициклон. Облака рассеются, будет преобладать ясная погода, поэтому осадков не ожидается. Ветер быстро успокоится и будет дуть преимущественно в восточном направлении, со скоростью 5-10 м/с. Ночь будет ясной, ветер утихнет, температура упадет до 0-5 градусов тепла, а днем солнце прогреет воздух до 4-9 градусов тепла.

В четверг погода не будет отличаться. Небо будет преимущественно ясным, осадков не будет. Ночью ветер будет слабым, днем ​​ветер будет дуть со скоростью не более 3-8 м/с. Ночью похолодает до 1-6 градусов, а днем ​​снова должно потеплеть до 4-9 градусов.

Вечер пятницы в течение дня должен оставаться ясным и солнечным. Осадков не ожидается. Ночью и днем ветер будет слабым. В страну придет масса более холодного воздуха, поэтому ночью будет холодно до 2-7 градусов, а днем ​​температура не поднимется выше 3-8 градусов.

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