Неделя без автомобиля: почему стоит пользоваться услугами поездов

Почему стоит выбирать поезда?
LTG Link напоминает, почему поездки на поездах – устойчивое решение.
1. Устойчивое движение
Поезд для окружающей среды в 5 раз безопаснее, чем автомобиль. Если проехать 17,4 км на поезде, количество выбросов СО2 уменьшается на 1 кг (по сравнению с выбросами автомобиля). По словам представителей LTG Link, если ехать на поезде из Вильнюса в Клайпеду, то выбросов будет на 20 кг меньше (это масса двух автомобильных шин). LTG Link предлагает посчитать, сколько СО2 не попадет в атмосферу, если вы выберете поезд, как средство передвижения.
2. Безопасность
Поезд - одно из самых безопасных транспортных средств. Согласно исследованиям, поездки на поезде в 10 раз безопаснее поездок на автомобиле.
3. Удобство для велосипедистов
Компания LTG Link предлагает комбинировать способы передвижения на разных видах транспорта, например, брать с собой в поезд велосипед. В большинстве поездов есть специальные места для перевозки велосипедов. Варианты таких комбинированных поездок можно найти здесь www.ltglink.lt/dviraciu-marsrutai
4. Удобство для пассажиров
На поездах вы удобно доберетесь до крупных городов Литвы и других населенных пунктов. В поезде вы можете получить дополнительные услуги - купить напитки и еду. Кроме того, в такой поездке удобно читать книги и смотреть фильмы.
5. Перевозка домашних животных
В поезда принимают и пассажиров с домашними животными – есть возможность перевозки и крупных животных, которые весят больше 8 кг.
6. Скидки для группы пассажиров
Компания предлагает гибкую систему и скидки 10-30% для группы пассажиров. Кроме того, LTG Link делает скидки для учеников, студентов, пенсионеров, людей со спецпотребностями, детей и др.