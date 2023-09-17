Неделя без автомобиля: почему стоит пользоваться услугами поездов

Поезд для окружающей среды в 5 раз безопаснее, чем автомобиль. Если проехать 17,4 км на поезде, количество выбросов СО2 уменьшается на 1 кг (по сравнению с выбросами автомобиля). По словам представителей LTG Link, если ехать на поезде из Вильнюса в Клайпеду, то выбросов будет на 20 кг меньше (это масса двух автомобильных шин). LTG Link предлагает посчитать, сколько СО2 не попадет в атмосферу, если вы выберете поезд, как средство передвижения.