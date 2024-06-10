Не все коту Масленица: в Вильнюсе за стоянку придется платить и водителям электромобилей

До сих пор электромобили можно было парковать бесплатно, если у них на номерах были специальные знаки. Сейчас ситуация меняется, за парковку в некоторых местах придется платить всем.
Представитель компании Judu Донатас Тиюнайтис сказал, что на частных стоянках и стоянках, которые администрирует JUDU, водители электромобилей не могут парковаться бесплатно.
„Кроме того, электромобили нельзя оставлять в зонах, где стоят знаки „Остановка запрещена“, „Стоянка запрещена“ и „Бронированное место стоянки“, – сказал Тиюнайтис.
Он уточнил, что фиолетовый цвет означает не цвет зоны сбора средств за парковку, а стоянки, эксплуатируемые Публичным учреждением „Услуги сообщения“ на правах доверия, на которых нет шлагбаума.
Представитель Judu представил список таких мест:
Проспект Лайсвес, 5 (ПАРОДУ);
Ул. Гележинё Вилко, 6 (ЭЙГУЛЮ);
Проспект Саванорю, 31 (САВАНОРЮ);
Проспект Лайсвес, 31 (МЕРКУРИЯУС);
Ул. Атейтес, 48 / ул. Фабийонишкю, 97 и 99 (АТЕЙТЕС) ;
Ул. Калварию, 272 (ДИДЛАУКЁ).
На всех этих стоянках водителям электромобилей придется платить за услуги.