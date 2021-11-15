В Латвии из-за высокой заболеваемости и недостаточного числа привитых жителей введен жесткий карантин с комендантским часом и другими ограничениями. Разрешено также увольнять непривитых работников через 3 месяца с момента их отстранения от должности. Таким работникам выплачивают месячное выходное пособие. Кроме того, непривитых работников государственного сектора, если они не прививаются, могут увольнять сразу, не надо ждать 3 месяца.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что введение аналогичного закона в Литве означало бы обязательную вакцинацию.

"Наше правительство пока не предпринимает такие действия, поскольку есть некоторые нюансы. Это и международные нормы, и постановление ЕК, согласно которому вакцинация необязательна. Но давление оказывают через обязательное тестирование, тут нет ничего нового. Еще весной, когда ввели тестирование для учителей, я говорила, что нет возможности отказаться от тестирования, поскольку по закону, человеку, который не проверяет состояние здоровья, работать не разрешают. Это касается и тех, кто не тестируются, их отстраняют от работы, уволить можно, если человек не сдает тесты, это грубое нарушение", – сказала она.

"Мы против обязательной вакцинации и оплаты тестов работниками, мы не считаем, что это побудит людей прививаться. Посмотрите, что происходит с "паспортами возможностей", люди их подделывают, если начнут подделывать записи о вакцинации - это будет катастрофа. Не надо сравнивать себя с Латвией, там очень мало привитых людей. У нас нет оснований для введения таких жестких мер", – считает Ругинене.

Президент Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас на вопрос о действующем в Латвии порядке, вспомнил свой визит в Латвию в прошлом году - люди там ходили без масок, жили свободнее, чем жители в Литве в то время, а сейчас понятно, что нынешние проблемы латыши создали сами, ситуацию приходится исправлять более жесткими мерами.

"Нас власти успокаивают, говорят, что ситуация под контролем. Я не специалист, не могу сказать, надо нам следовать примеру Латвии или нет, знаю только, что такие жесткие меры применяют, когда бывает совсем плохо. Не допускать людей к работе - это крайняя мера, мы бы не хотели этого, я не агитирую за пример Латвии, но работодателям нужна стратегия и адекватная информация о том, что будет, если заболеваемость будет расти", – сказал он.

Арлаускас сказал, что работодатели всегда выступали за то, чтобы человек сам платил за тесты, если не хочет прививаться.

Президент Литовской бизнес-конфедерации Андрюс Романовскис сказал, что сейчас большинству работников "паспорт возможностей" не нужен, а порядок с тестированием содержал массу исключений, что вызывало в обществе немало напряжения.

"Мы предлагали ввести порядок, согласно которому работодатель мог бы требовать от работника "паспорт возможностей", но у нас все еще действует путь тестирования. У нас сейчас многое зависит от работника, а вот если государство разрешит работодателю хотя бы у работников сферы контактных услуг требовать "паспорт возможностей", тогда работодатель мог бы отправлять таких работников на удаленку, а если это невозможно - отстранял бы от должности. Сейчас в отношении жителей "паспорт возможностей" действует строже, чем в случае с работниками", – заметил он.

Delfi задал вопрос Минздраву - не рассматривает ли правительство более жесткие меры, а может даже не планирует ли поступить, как сделала Латвия, разрешив увольнять непривитых работников.

Представители министерства сказали, что сейчас снова вернулись к вопросу обязательной вакцинации.

"Сейчас рассматривается возможность разрешить в определенных сферах работать только привитым работникам. Когда министерства согласуют проект, его представят на рассмотрение правительству", – сказано в ответе.

Кроме того, Минздрав отмечает, что обязательную вакцинацию для всех пока вводить не планируют.

Правительство уже рассматривало вопрос обязательной вакцинации работников определенных сфер, однако потом этот вопрос отложили. По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, тогда не знали, в какой форме принять этот порядок.

Delfi напоминает, что на минувшей неделе парламент Литвы отклонил вето президента Гитанаса Науседы, поэтому с 1 декабря 2021 года непривитые работники должны будут регулярно тестироваться за свой счет каждые 7-10 дней.

Этот порядок касается не только медработников, но и работников на производстве, работников в сфере торговли, общепита, развлечений, досуга. До сих пор тесты этим работникам оплачивало государство.