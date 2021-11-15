aA
Латвия разрешила работодателям увольнять непривитых от коронавируса работников, в Литве к такому порядку относятся с осторожностью. Представители профсоюзов утверждают, что нам не стоит равняться на соседей, а работодатели говорят, что все зависит от эпидемиологической ситуации. По словам представителей Минздрава Литвы, сейчас рассматривают вопрос обязательной вакцинации работников некоторых сфер.
Medikų skiepijimas trečiąja vakcinos nuo koronaviruso doze Kauno klinikose
Medikų skiepijimas trečiąja vakcinos nuo koronaviruso doze Kauno klinikose
© Kauno klinikos

В Латвии из-за высокой заболеваемости и недостаточного числа привитых жителей введен жесткий карантин с комендантским часом и другими ограничениями. Разрешено также увольнять непривитых работников через 3 месяца с момента их отстранения от должности. Таким работникам выплачивают месячное выходное пособие. Кроме того, непривитых работников государственного сектора, если они не прививаются, могут увольнять сразу, не надо ждать 3 месяца.

Статьи по теме:
Аптеки расширяют свои функции: одна услуга стала особенно популярной  (18)
На этой неделе в Литву доставлено 69 тысяч доз вакцины от COVID-19  (9)

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что введение аналогичного закона в Литве означало бы обязательную вакцинацию.

"Наше правительство пока не предпринимает такие действия, поскольку есть некоторые нюансы. Это и международные нормы, и постановление ЕК, согласно которому вакцинация необязательна. Но давление оказывают через обязательное тестирование, тут нет ничего нового. Еще весной, когда ввели тестирование для учителей, я говорила, что нет возможности отказаться от тестирования, поскольку по закону, человеку, который не проверяет состояние здоровья, работать не разрешают. Это касается и тех, кто не тестируются, их отстраняют от работы, уволить можно, если человек не сдает тесты, это грубое нарушение", – сказала она.

"Мы против обязательной вакцинации и оплаты тестов работниками, мы не считаем, что это побудит людей прививаться. Посмотрите, что происходит с "паспортами возможностей", люди их подделывают, если начнут подделывать записи о вакцинации - это будет катастрофа. Не надо сравнивать себя с Латвией, там очень мало привитых людей. У нас нет оснований для введения таких жестких мер", – считает Ругинене.

Президент Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас на вопрос о действующем в Латвии порядке, вспомнил свой визит в Латвию в прошлом году - люди там ходили без масок, жили свободнее, чем жители в Литве в то время, а сейчас понятно, что нынешние проблемы латыши создали сами, ситуацию приходится исправлять более жесткими мерами.

"Нас власти успокаивают, говорят, что ситуация под контролем. Я не специалист, не могу сказать, надо нам следовать примеру Латвии или нет, знаю только, что такие жесткие меры применяют, когда бывает совсем плохо. Не допускать людей к работе - это крайняя мера, мы бы не хотели этого, я не агитирую за пример Латвии, но работодателям нужна стратегия и адекватная информация о том, что будет, если заболеваемость будет расти", – сказал он.

Арлаускас сказал, что работодатели всегда выступали за то, чтобы человек сам платил за тесты, если не хочет прививаться.

Президент Литовской бизнес-конфедерации Андрюс Романовскис сказал, что сейчас большинству работников "паспорт возможностей" не нужен, а порядок с тестированием содержал массу исключений, что вызывало в обществе немало напряжения.

"Мы предлагали ввести порядок, согласно которому работодатель мог бы требовать от работника "паспорт возможностей", но у нас все еще действует путь тестирования. У нас сейчас многое зависит от работника, а вот если государство разрешит работодателю хотя бы у работников сферы контактных услуг требовать "паспорт возможностей", тогда работодатель мог бы отправлять таких работников на удаленку, а если это невозможно - отстранял бы от должности. Сейчас в отношении жителей "паспорт возможностей" действует строже, чем в случае с работниками", – заметил он.

Delfi задал вопрос Минздраву - не рассматривает ли правительство более жесткие меры, а может даже не планирует ли поступить, как сделала Латвия, разрешив увольнять непривитых работников.

Представители министерства сказали, что сейчас снова вернулись к вопросу обязательной вакцинации.

"Сейчас рассматривается возможность разрешить в определенных сферах работать только привитым работникам. Когда министерства согласуют проект, его представят на рассмотрение правительству", – сказано в ответе.

Кроме того, Минздрав отмечает, что обязательную вакцинацию для всех пока вводить не планируют.

Правительство уже рассматривало вопрос обязательной вакцинации работников определенных сфер, однако потом этот вопрос отложили. По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, тогда не знали, в какой форме принять этот порядок.

Delfi напоминает, что на минувшей неделе парламент Литвы отклонил вето президента Гитанаса Науседы, поэтому с 1 декабря 2021 года непривитые работники должны будут регулярно тестироваться за свой счет каждые 7-10 дней.

Этот порядок касается не только медработников, но и работников на производстве, работников в сфере торговли, общепита, развлечений, досуга. До сих пор тесты этим работникам оплачивало государство.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

С понедельника ужесточаются требования к маскам: могут не впустить в магазин и транспорт (71)

В среду правительство решило, что жители будут обязаны...

Коронавирус в Литве: 2365 новых случаев и 15 смертей

За минувшие сутки в Литве был выявлено 2365 новых случаев...

Глава МВД Литвы заболела коронавирусом (88)

Глава МВД Литвы Агне Билотайте почувствовала легкие...

TOP новостей

Не привился – можешь лишиться работы: в Литве возвращаются к вопросу обязательной вакцинации (29)

Латвия разрешила работодателям увольнять непривитых...

Šiuo metu prekiaujama įvairiausių gamintojų respiratoriais, tačiau reikia atidžiai žiūrėti kas ant jų rašoma

С понедельника в Литве в общественных местах можно находиться только в медицинских масках и респираторах (20)

С понедельника в Литве в общественных местах можно...

Около здания правительства Литвы - акция протеста против "паспорта возможностей" для детей с 12 лет

В понедельник у здания правительства Литвы проходит...

В Каунасе проходит акция протеста против введения "паспорта возможностей" для детей (3)

В 11 ч. около Каунасского муниципалитета собрались...

Коронавирус в Литве: 947 новых случаев и 25 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 947 новых случаев...