От ВПЧ вакцинируются все дети старше 11 лет

До сих пор девочек вакцинировали бивалентной вакциной против ВПЧ, а с 1 февраля включена девятивалентная вакцина против ВПЧ и начинается вакцинация мальчиков (будут вакцинировать 11-летних). Учитывая, что вакцинация мальчиков стартует с 1 февраля 2023 г., прививаются те мальчики, которым на день вступления в силу указа исполнилось 11 лет, но еще нет 12 лет, то есть родившиеся 2 февраля 2011 г. и позже. Схема вакцинации состоит из двух доз вакцины против ВПЧ с периодом не менее 6 месяцев между первой и второй дозами.

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Тем девочкам, которым начата вакцинация бивалентной вакциной против ВПЧ, рекомендуется завершить график вакцинации той же (бивалентной) вакциной. Невакцинированных девочек начинают прививать девятивалентной вакциной против ВПЧ.

Вакцинация беременных против коклюша

Заболеваемость коклюшем среди беременных не отличается от распространенности этого заболевания среди взрослых женщин. Отныне беременные женщины смогут бесплатно получить вакцину с коклюшным компонентом.

По поводу вакцинации и связанных с ней вопросов во время беременности и грудного вскармливания рекомендуется проконсультироваться с семейным врачом или врачом, ведущим беременность.

Больше людей могут получить прививку от пневмококковой инфекции

В сообщении напоминают, что с 11 января дополнен перечень лиц, которые могут бесплатно пройти вакцинацию от пневмококковой инфекции. Все лица, входящие в группу риска, страдающие бронхиальной астмой или сахарным диабетом, могут быть вакцинированы без ограничений.