Настроения жителей Литвы удивляют даже экономистов: правящим надо срочно делать выводы

Опрос проводила компания Baltijos tyrimai 12–28 июля по заказу демократического союза "Во имя Литвы".

Респондентов спрашивали, улучшается или ухудшается положение в Литве, по их мнению. 72% участников опроса сказали, что дела идут к худшему, а 8% сказали, что к лучшему. 20% не ответили на вопрос.

Результаты опроса показывают, что респонденты разных полов, возраста и социального положения оценивают ситуацию похожим образом – большинство считает, что ситуация ухудшается.

Apklausos rezultatai: gyventojų nuotaikos ir situacijos vertinimas

Участников опроса спрашивали, улучшилось ли экономическое положение Литвы за последние 3 месяца. 38% сказали, что сильно ухудшилось, 40% – немного ухудшилось, 16% – не изменилось. Только 1% указал, что оно немного улучшилось. 5% респондентов на этот вопрос не ответили.

Apklausos rezultatai: gyventojų nuotaikos ir situacijos vertinimas

На вопрос о финансовом положении семьи 24% сказали, что оно за 3 последних месяца сильно ухудшилось, 48% – немного ухудшилось, 24% - что не изменилось. Только у 2% оно немного улучшилось. 2% не ответили на вопрос.

Apklausos rezultatai: gyventojų nuotaikos ir situacijos vertinimas

Свое финансовое положение как ухудшившееся оценили большинство мужчин и женщин разного возраста и с разными доходами. Больше всего считающих, что положение улучшилось было среди тех, кто зарабатывает меньше 850 евро – 5%.

75% тех, кто зарабатывает меньше 850 евро сказали, что их финнасовое положение ухудшилось. Ухудшение положения видят и 75% жителей с достатком в 851–1600 евро в месяц.

Жители городов оценивали свое финансовое положение немного лучше, чем сельчане – 30% сказали, что их финансовое положение не изменилось, у 66% ухудшилось.

Apklausos rezultatai: gyventojų nuotaikos ir situacijos vertinimas

Респондентов просили указать, какое из утверждений наилучшим образом характеризует их финансовое положение: 44% сказали, что у них достаточно денег на еду и одежду, они еще могут отложить немного денег, но на крупные покупки этого не хватает, 22% сказали, что на еду хватает, а одежду купить сложно, 5% – что денег не хватает даже на еду. Только 1% респондентов сказал, что может купить, все, что захочет, 24% – что им по карману такие покупки, как телевизор, холодильник и др., но очень дорогую вещь они не могут купить.

4% участников опроса не выбрали ни один из вариантов.

Оценка своего финансового положения респондентами напрямую связана с их доходами: больше всего тех, кто плохо оценивает свое положение – 59% – среди тех, кто получает меньше 850 евро, 54% получающих 851–1600 евро оценивают свое положение средне.

Apklausos rezultatai: gyventojų nuotaikos ir situacijos vertinimas

Больше всего оценивающих свое положение как хорошее – 44% – среди тех, кто зарабатывает больше 1601 евро. Хуже свое финансовое положение оценивают сельские жители, люди старшего возраста и женщины.

Apklausos rezultatai: gyventojų nuotaikos ir situacijos vertinimas

Участников опроса просили выбрать один из ответов, которые указывает на настроение жителей Литвы: 25% респондентов указали, что "не очень верят в то, что в будущем будет лучше", 23% – "что чувствуют неуверенность, страх перед завтрашним днем", 19% – "надеются на то, что в будущем будет немного лучше", 14% – указали, что испытывают "равнодушие, апатию, смирились с судьбой", еще 14% – "полностью разочарованы, не верят ни в какое улучшение", 3% – "убеждены, что в будущем будет еще лучше". 2% на этот вопрос не ответили.

Экономист банка Swedbank Юрате Цвиликене не скрывала своего удивления.

"Меня удивило, что у людей такой мрачный настрой. Большая часть жителей считает, что экономика ухудшается и очень плохо оценивает свое финансовое положение", – заметила она.

Apklausos rezultatai: gyventojų nuotaikos ir situacijos vertinimas

Однако, по словам собеседницы, это понятно: на людей действует инфляция, приближается холодный сезон, это отражается в настроениях.

"Инфляция у нас рекордная, но многие экономисты считают, что она достигла пика, надеемся, она пойдет на спад. Нет таких людей, которые не ощущают инфляцию и роста цен. Второй момент, уходит летняя эйфория. Ведь июль еще лето, но люди уже начали думать об осени, об отоплении, о кризисе цен на энергоресурсы – об этом много говорили. Я бы сказала, что результаты опроса отражают беспокойство и то, что люди могут себе меньше позволить за те же деньги.

Мы это видим по другим данным: денег тратят больше, а реальное потребление ниже. Все это приводит к ухудшению настроения, в пессимизм", – сказал экономист.

Кроме того, она заметила, что свое финансовое положение люди оценивают лучше, чем общую ситуацию в Литве.

Она также заметила, что рост пессимизма на фоне войны в Украине можно было предугадать.

"Этого стоило ожидать, ведь, наверное, агрессор в России этого и добивается, вызывая сбои в экономике, поднимая цены, чтобы начался хаос. Хаос и в том, что люди разочарованы в ценах. Такой была цель, это происходит не только в Литве, но и повсюду", – сказала Цвиликене.

Жителям Литвы, по ее словам, надо подумать об управлении финансами и экономии. Тем, кому живется нелегко, должно помочь правительство, считает Цвиликене.