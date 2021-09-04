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Аушрине Армонайте, председатель Партии свободы, которая шла с толпой во время первого в истории Каунаса марша сексуальных меньшинств, осталась довольна мероприятием.

"Я думаю, что это замечательный праздник, шествие. Это очень хороший и прекрасный день для Каунаса", - заявила журналистам А. Армонайте сразу после марша.

Министр экономики и инноваций считает, что стражи порядка проделали огромную работу по обеспечению безопасности участников. Настроение политика не испортило и яйцо, брошенное в нее противниками во время мероприятия.

"Получила яйцом в спину, но ничего страшного", - сказала председатель Партии свободы.

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Политик убеждена, что Kaunas Pride свидетельствует о необходимости принятия Закона о партнерстве в стране.

"Это показывает, что людям нужны политические перемены, закон о партнерстве", - говорит А. Армонайте.

В субботу на аллее Лайсвес в Каунасе прошел первый марш сообщества ЛГБТК+ Kaunas Pride. В полдень организаторы собрались у Собора в восточной части аллеи Лайсвес, затем двинулись вперед и вернулись обратно.

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