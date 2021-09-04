"Я думаю, что это замечательный праздник, шествие. Это очень хороший и прекрасный день для Каунаса", - заявила журналистам А. Армонайте сразу после марша.
Министр экономики и инноваций считает, что стражи порядка проделали огромную работу по обеспечению безопасности участников. Настроение политика не испортило и яйцо, брошенное в нее противниками во время мероприятия.
"Получила яйцом в спину, но ничего страшного", - сказала председатель Партии свободы.
Политик убеждена, что Kaunas Pride свидетельствует о необходимости принятия Закона о партнерстве в стране.
"Это показывает, что людям нужны политические перемены, закон о партнерстве", - говорит А. Армонайте.
В субботу на аллее Лайсвес в Каунасе прошел первый марш сообщества ЛГБТК+ Kaunas Pride. В полдень организаторы собрались у Собора в восточной части аллеи Лайсвес, затем двинулись вперед и вернулись обратно.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве привиты 70% взрослого населения: профессор объяснил, когда можно ожидать отмены ограничений (16)
Литва наконец достигла цели, поставленной Гитанасом...
Kaunas Pride закончился: 18 человек были доставлены в отделения полиции совершено нападение на группу людей, понадобилась помощь медиков (212)
Впервые в истории Каунаса проходит марш представителей...
"Это лучшее место на Земле": владелица салона красоты в Вильнюсе – о карантине, переезде в Литву и тернистом пути к успеху (86)
"Когда я оказалась здесь впервые, решила для себя, что...
Иностранные пенсионеры как выход из кризиса: шанс получить хорошие бонусы (35)
Коронавирусная эпидемия негативно сказалась и на...
Настроение участвовавшей в марше Kaunas Pride Армонайте не испортило даже брошенное в нее яйцо (1)
Аушрине Армонайте , председатель Партии свободы,...