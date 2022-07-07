Наслаждаться теплом в Литве будут мешать дожди

В пятницу ночью дожди успокоятся. Особых осадков не ожидается. Температура составит 10-15, на косе 17 градусов. Днем прогнозируют дожди. Осадки ожидаются практически повсюду. Воздух прогреется до 19-24 градусов тепла.

В выходные будет тепло с небольшими осадками.