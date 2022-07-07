Наслаждаться теплом в Литве будут мешать дожди

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В ночь на четверг осадков будет немного, однако днем их вероятность увеличится. Кратковременные дожди возможны во многих районах. Местами прогнозируют грозы. Во второй половине дня будет 19-22, местами до 23 градусов тепла.
В пятницу ночью дожди успокоятся. Особых осадков не ожидается. Температура составит 10-15, на косе 17 градусов. Днем прогнозируют дожди. Осадки ожидаются практически повсюду. Воздух прогреется до 19-24 градусов тепла.
В выходные будет тепло с небольшими осадками.
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