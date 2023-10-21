Наркотики в школах – не только литовская проблема: другие страны рассматривают введение обысков

В Румынии проблема наркотиков также обсуждается на правительственном уровне. Некоторые политики даже требуют сажать в тюрьмы всех, кто употребляет наркотики.

Как пресечь употребление и распространение наркотиков среди молодежи в школах и в популярных среди молодежи местах, думают и другие страны, например, Болгария и Румыния. В Болгарии существует еще одна проблема - вождение в состоянии наркотического опьянения. Там полиция ежедневно останавливает пьяных или находящихся в состоянии наркотического опьянения водителей. Многих из них, к сожалению, задерживают уже после совершения ДТП , в котором бывают пострадавшие или погибшие.

Генпрокуратура Литвы выступает за то, чтобы были ограничены или запрещены электронные сигареты (даже без запаха), чтобы полиция без разрешения родителей, может, с помощью специально обученных собак, могла проверять вещи учеников, их шкафчики в школах, а также за то, чтобы за распространение и хранение наркотиков ввели ответственность не с 16, а с 14 лет. В парламенте уже зарегистрированы поправки в связи с этими предложениями.

Однако министр юстиции Румынии сказала, что посадить в тюрьмы такое большое число людей невозможно. Она заметила, что употребляющих наркотики людей должны расценивать как жертвы, которые нуждаются в помощи.

Больше всего противоречивых реакций пока вызвало предложение о тестировании всех школьников.

Представители семи министерств изложили такую идею на бумаге, но до договоренности по этому вопросу еще далеко. Чтобы можно было тестировать подростков, надо получить разрешение родителей, кроме того, неясно, кто должен тестировать, и что делать с учениками, если тест даст положительный результат.

Министерство образования сейчас придерживается мнения, что тестировать надо лишь тех, кто явно ведет себя неадекватно. Правда, если родители не дадут разрешения, ни школа, ни полиция ничего не смогут сделать.

Минздрав Румынии обратился за помощью к психологам и другим специалистам, ждет их предложений.