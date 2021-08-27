Напряжение в Литве нарастает: уже и профсоюзы думают о протестах

Государство уже решило не оплачивать непривитым тесты на коронавирус, сейчас обсуждают вопрос отмены оплаты больничного тем, кто не привился и заболел ковидом. Власти считают, что лечение такому человеку должны оплатить, а вот больничный ему не надо платить.

Консерватор Линас Слушнис информировал о том, что есть несколько предложений.

"Лечение конечно же будет предоставлено. (…) Не об этом идет речь. Больничный - это зона комфорта, ради которой мы все платим налоги. Те, кто старается работать, чтобы дальше создавать благо для Литвы, задаются такими же вопросами. Вопрос в том, могут ли те, кто руководствуется какими-то странными убеждениями, что вакцина - это зло, пользоваться тем же благом, которое мы вместе создаем, чтобы можно было жить и создавать экономику?", – вопрошал Слушнис.

По словам депутата, больничный оплатят тем, кому нельзя прививаться по медицинским показаниям. "Таких людей очень немного. Максимум 2%", – сказал он. Слушнис сказал, что речь идет о тех людях, которые "пытаются нанести вред созданию общего блага". "Я думаю, что они не заслужили оплаты больничного", – заметил депутат.

Председатель ЛКП Инга Ругинене сказала, что такие новости очень огорчают.

"Честно скажу, – какие-то глупости. (…) Во-первых, никто не против участия в создании общего блага. Когда говорим о равных правах, надо говорить и о средствах управления пандемией. Мы считаем, что на сегодняшний день, возможно, логика есть в побуждении вакцинации, введении "паспортов возможностей" для ограничения развлечений (…). Но мы видим, что правительство с парламентом идут дальше, и принимают такие жесткие меры, которые, по нашему мнению, не отвечают принципу пропорциональности", – считает Ругинене.

Она сказала, что люди правильно поднимают вопрос, зачем платить налоги, если в случае болезни они не получат пособие по нетрудоспособности.

Слушнис в свою очередь сказал, что если ничего не делать, такой же вопрос поднимут те, кто платит налоги и прививается.

"Привитые тоже видят, что остаются в дураках, nesведь они привились, старались что-то сделать. А упертый человек, который следует каким-то идеям (…), не прививается и заражает других, и по это причине останавливается работа, закрываются офисы, эти люди тоже злятся", – заметил он, напомнив, что в политике нужно думать о том, где угроза больше.

Ругинене сказала, что напряжение в обществе растет.

"Я думаю, это деление на хороших и плохих, вызывает большое напряжение. Да, напряжение было всегда, но сейчас правительство его накаляет. Эта бомба взорвется, вопрос в том, не придется ли профсоюзам выходить на улицы, чтобы бороться за права работников", – сказала она.

"Мы необязательно должны присоединяться к кому-то, но если уже покушаются на рабочие места, на здравоохранение, это уже повод для принятия важных решений", – заметила она.

"Представители власти должны перестать называть граждан глупыми, неумными, ведущимися на глупые убеждения. (…) Наши жители не глупы, они все понимают, с ними надо говорить, дискутировать, и, наконец, власти должны принимать логичные и пропорциональные ситуации решения", – считает Ругинене.