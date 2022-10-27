Налоговым инспекторам предлагают разрешить останавливать водителей на дорогах

Предлагается разрешать останавливать водителей не только полицейским, пограничникам, таможенникам и инспекторам охраны природы, но и налоговым инспекторам.

"Последствия создания полицейского государства парламентом прошлого созыва чувствуются до сих пор, когда, например, стали сажать в тюрьму за курение марихуаны. Было бы полным недоразумением, если бы в этот раз руками либералов мы расширили репрессивные мощности государства. Мы надеемся получить разъяснения партнеров по коалиции, может, мы заблуждаемся", – сказал член фракции либералов Раймундас Лопата.

Поправки к закону об администрировании налогов подготовил Мифин. В дополнении сказано, что их цель "отказаться от избыточного участия других ведомств в проверках ГНИ на дорогах".

представитель фракции либералов Андрюс Багдонас считает это парадоксальным и безумным решением.

"Министерство добивается хорошей цели – отказа от избыточных требований – с помощью дополнительной силовой структуры. Так не снижают регулирование, а создают силу, дублирующую полицию и таможню. Уже не те времена, чтобы в Литве надо было вернуть практику дикого последнего десятилетия XX в", – сказал депутат.

Согласно поправке к закону, если возникнут подозрения в нарушении законов, ГНИ сможет "самостоятельно останавливать машины, проверять их; задерживать товары и проверять документы на товары".

Сейчас ГНИ может проводить такие проверки только с участием служащих других служб, но не самостоятельно.

По данным Минфина, проект подготовлен "для осуществления плана по снижению "теневой экономики".