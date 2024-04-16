Налоговая инспекция: 170 000 жителей Литвы представили заявки на перевод части подоходного налога

Государственная налоговая инспекция сообщает, что в 2023 г. 455 000 жителей перевели в качестве благотворительности рекордную сумму – 29 млн. евро. Помощь получили 22 500 получателей, включая деятелей искусства, 24 политические партии, 740 профсоюзов и объединений.
"Принцип распределения помощи в этом году не меняется, заявки можно подать только электронным способом в системе EDS — главное, сделать все до установленного срока. Единственное новшество, с этого года до 0,6% жители могут перевести политическим организациям, т.е. не только партиям, но и комитетам", — сказал заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис.
Декларация доходов: что важно знать - ГНИ напоминает, что часть подоходного налога - до 1,2% можно перевести получателям помощи и деятелям искусства, до 0,6% - политическим организациям и до 0,6% профсоюзам и их объединениям.
заявки важно подать до 2 мая 2024 года.