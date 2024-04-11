Налог на обналичивание средств в банкомате: недавно за 1000 евро брали 8, а сейчас уже 20 евро

"Об изменении ценовой политики информировали через э-банкинг. Но эта информация была объединена с информацией об изменении общих условий. Отдельного сообщения по эл. почте не было. А если человек не заходит на э-банкинг., пользуется приложением? Он не получает информацию. 9 апреля я обналичила в банкомате 1500 евро. С меня взяли 19 евро. Я позвонила в банк, мне сказали, что с 10 апреля появятся новые планы. Это явное желание банка нажиться, ведь расценки подняли с 9 апреля, а планы меняют с 10. Это значит, что больше 24 ч. часов банки брали с людей высокую комиссию. Начнем с того, что сами банки призывают людей иметь при себе наличные, на случай, если не будет работать система. Как в таком случае обналичить средства и не платить космические комиссии? И потом, если банк повышает плату, уже с того же дня должны действовать новые планы", – писала Delfi Корнелия.