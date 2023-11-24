Накануне военного парада: военная техника в столице Литвы

 
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25 ноября в Вильнюсе, на проспекте Конституциёс, состоится парад по случаю 105-летия восстановления Литовской армии. В параде примут участие литовские военные и военные НАТО. В пятницу в столице уже можно увидеть военную технику.

В пресс-релизе сообщалось, что по проспекту Конституциёс пройдет больше 1400 литовских военных и военных НАТО.

На параде можно будет увидеть 100 единиц военной техники: боевые машины пехоты ЛС Vilkas, самоходные гаубицы PzH 2000, системы NASAMS, бронированные внедорожники JLTV, американские танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley, самоходные гаубицы Paladin, немецкие танки Leopard, боевые машины пехоты Puma и Marder и другую военную технику.

Если погодные условия позволят, то над проспектом Конституциёс пролетят истребители миссии НАТО и американские штурмовые вертолеты AH-64 Apache.

Праздник завершится под песню Мариюса Микутавичюса "Канонада", которую исполнит певец Юстинас Лапатинскас.

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