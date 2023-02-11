"Плодотворно сказываются только двустороннее сотрудничество и действующие партнерские отношения с отдельными муниципалитетами. Все остальное — лишь разговоры о больших перспективах и планах на будущее. Не более того", — сказал А. Федорук в интервью информационному агентству ELTA.

Мэр города Бучи, ставшего символом российской жестокости в Украине, А. Федорук вместе со своим заместителем, депутатом Ирпенского горсовета Михайлиной Скорик-Шкаривской посетили инсталляцию виртуальной реальности "Эмоциональный разрыв" в мэрии Вильнюса.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в совершении военных преступлений, когда после вывода российских войск под Киевом были обнаружены сотни тел. Перед российским вторжением 24 февраля Буча для семей была излюбленным пригородом Киева, в котором проживало около 37 тыс. человек. Окруженный сосновым лесом городок расположен примерно в 30 км к северо-западу от столицы.

По подсчетам, после того как российские войска заняли городок, в нем оставалось около 4 тыс. жителей. После вывода российских войск 31 марта, 1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук объявил об "освобождении" города.

Журналисты AFP прибыли в Бучу на следующий день. Прогуливаясь по разрушенному городку, они обнаружили улицу Яблунскую, одну из самых длинных в Буче, с 20 телами в штатском, лежавшими в радиусе нескольких сотен метров. Один мужчина упал с велосипеда, у другого в руке все еще был пакет с покупками. Еще один мужчина был со связанными за спиной руками. Минимум двое из них имели раны на голове. Останки выглядели так, будто они пролежали на земле самое не менее нескольких дней.

Во время российской оккупации, продлившейся месяц, появились два крупных массовых захоронения для временного погребения тел, поскольку три городских кладбища были недоступны из-за боевых действий. По словам начальника местной полиции Виталия Лобаса, после вывода российских войск было обнаружено около 400 тел – в местах массовых захоронений или захороненные в садах, а некоторые лежали на улице.