Над Вильнюсом летали вертолеты немецких ВС

Представитель Минобороны Аста Галдикайте сказала Delfi, что четыре вертолета тренируются перед саммитом НАТО.

"Это вертолеты союзников, которые тренируются перед саммитом НАТО, – сказала она. - Они осматривают, знакомятся с местностью, с воздушным пространством. Это учебные полеты".

Возможно, это не последний такой тренировочный полет.

"Да, это подготовка к саммиту НАТО", – сказала Галдикайте.

"Эскадрон Aitvaras, участвующих в учениях Strong & united 2023, сегодня тренируется в Клайпеде и в Вильнюсе. Военные, вертолеты и другая военная техника, которая задействована в учениях, будет выполнять назначенные им задачи", – информирует в фейсбуке Литовская армия.