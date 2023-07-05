05 июля 2023 г. 19:05

Над Вильнюсом летали вертолеты немецких ВС

 
ru.DELFI.lt

В среду после обеда над Вильнюсом летали вертолеты НАТО. Портал lrytas.lt сообщает, что это были четыре немецких Airbus H145M.

Представитель Минобороны Аста Галдикайте сказала Delfi, что четыре вертолета тренируются перед саммитом НАТО.

"Это вертолеты союзников, которые тренируются перед саммитом НАТО, – сказала она. - Они осматривают, знакомятся с местностью, с воздушным пространством. Это учебные полеты".

Возможно, это не последний такой тренировочный полет.

"Да, это подготовка к саммиту НАТО", – сказала Галдикайте.

"Эскадрон Aitvaras, участвующих в учениях Strong & united 2023, сегодня тренируется в Клайпеде и в Вильнюсе. Военные, вертолеты и другая военная техника, которая задействована в учениях, будет выполнять назначенные им задачи", – информирует в фейсбуке Литовская армия.

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11–12 июля.

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