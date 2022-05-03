Днем прояснения появятся на северо-западе. К вечеру небо расчистится, на севере будет ясно. Ожидается сильный холодный ветер, однако воздух прогреется до 11-16 градусов тепла. Теплее будет на юго-востоке.

В ночь на среду ожидается ясная погода, небольшая облачность возможна лишь в первой половине ночи на востоке страны. Вероятность осадков невелика. Ночью во многих районах будет 0–5 градусов мороза, на поверхности почвы до 6–8 градусов мороза.

В среду днем будет малооблачно, без осадков. Воздух прогреется до 10-15 градусов тепла.