Днем прояснения появятся на северо-западе. К вечеру небо расчистится, на севере будет ясно. Ожидается сильный холодный ветер, однако воздух прогреется до 11-16 градусов тепла. Теплее будет на юго-востоке.
В ночь на среду ожидается ясная погода, небольшая облачность возможна лишь в первой половине ночи на востоке страны. Вероятность осадков невелика. Ночью во многих районах будет 0–5 градусов мороза, на поверхности почвы до 6–8 градусов мороза.
В среду днем будет малооблачно, без осадков. Воздух прогреется до 10-15 градусов тепла.
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