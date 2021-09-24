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За последние сутки Департамент пожарной безопасности и спасения получил ряд сообщений о поваленных деревьях на взморье.
Над литовским взморьем пронеслась сильная буря - повалены деревья, ограничено судоходство
© DELFI / Dainius Sinkevičius

Больше всего таких сообщений поступило в Западной Литве. О пострадавших не сообщается.

По данным Meteo.lt, в Клайпеде (на высоте 24 м) в четверг ветер усиливался на протяжении всего дня. В 20:41 ч. был зафиксирован порыв ветра скоростью почти 20 м/с (71 км/ч).

"В ближайшие дни в Литве будет теплее, однако погода будет такой, что гулять на улице вряд ли захочется", – сказал DELFI директор Gismeteo.lt Кястутис Петкявичюс.

По его словам, легче вздохнуть можно будет в воскресенье.

Из-за сильного ветра в ночь на пятницу в Клайпеде было ограничено судоходство.

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