Над литовским взморьем пронеслась сильная буря - повалены деревья, ограничено судоходство

Больше всего таких сообщений поступило в Западной Литве. О пострадавших не сообщается.
По данным Meteo.lt, в Клайпеде (на высоте 24 м) в четверг ветер усиливался на протяжении всего дня. В 20:41 ч. был зафиксирован порыв ветра скоростью почти 20 м/с (71 км/ч).
"В ближайшие дни в Литве будет теплее, однако погода будет такой, что гулять на улице вряд ли захочется", – сказал DELFI директор Gismeteo.lt Кястутис Петкявичюс.
По его словам, легче вздохнуть можно будет в воскресенье.
Из-за сильного ветра в ночь на пятницу в Клайпеде было ограничено судоходство.
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