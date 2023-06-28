Начинается повторная сессия выпускных экзаменов для более 1000 выпускников

Расписание повторной вступительной сессии включает 16 государственных и школьных выпускных экзаменов. Первый – государственный экзамен по литовскому языку и литературе.

Сессия завершится также экзаменом по литовскому языку и литературе – только школьным. Этот экзамен могут сдавать и те, кто не сдал государственный или школьный экзамен во время основной сессии.

НАО отмечает, во время повторной сессии выпускные экзамены могут сдавать и те учащиеся, чьи выпускные экзамены по предметам основной сессии были перенесены в связи с неявкой по уважительной причине.