Начинается повторная сессия выпускных экзаменов для более 1000 выпускников

Расписание повторной вступительной сессии включает 16 государственных и школьных выпускных экзаменов. Первый – государственный экзамен по литовскому языку и литературе.
Сессия завершится также экзаменом по литовскому языку и литературе – только школьным. Этот экзамен могут сдавать и те, кто не сдал государственный или школьный экзамен во время основной сессии.
НАО отмечает, во время повторной сессии выпускные экзамены могут сдавать и те учащиеся, чьи выпускные экзамены по предметам основной сессии были перенесены в связи с неявкой по уважительной причине.
Неявившиеся на экзамен должны были в тот же или на следующий день представить документы с указанием причины неявки и написать заявление с просьбой перенести выбранный экзамен на повторную сессию. Решение о том, является ли причина неявки уважительной, принималось руководством школы.
В прошлом году для участия в повторной сессии зарегистрировалось 1073 кандидата. Большинство из них – почти треть – сдавали государственный выпускной экзамен по математике.
Результаты повторной сессии выпускных экзаменов будут объявлены после 17 июля.