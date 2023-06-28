28 июня 2023 г. 09:14

Начинается повторная сессия выпускных экзаменов для более 1000 выпускников

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Audrius Solominas
По сообщению Национального агентства по образованию (НАО), в среду начинается повторная сессия выпускных экзаменов. По данным НАО, для участия в повторной сессии выпускных экзаменов зарегистрировался 1041 кандидат, из них 473 – экстерны.

Расписание повторной вступительной сессии включает 16 государственных и школьных выпускных экзаменов. Первый – государственный экзамен по литовскому языку и литературе.

Сессия завершится также экзаменом по литовскому языку и литературе – только школьным. Этот экзамен могут сдавать и те, кто не сдал государственный или школьный экзамен во время основной сессии.

НАО отмечает, во время повторной сессии выпускные экзамены могут сдавать и те учащиеся, чьи выпускные экзамены по предметам основной сессии были перенесены в связи с неявкой по уважительной причине.

Неявившиеся на экзамен должны были в тот же или на следующий день представить документы с указанием причины неявки и написать заявление с просьбой перенести выбранный экзамен на повторную сессию. Решение о том, является ли причина неявки уважительной, принималось руководством школы.
В прошлом году для участия в повторной сессии зарегистрировалось 1073 кандидата. Большинство из них – почти треть – сдавали государственный выпускной экзамен по математике.

Результаты повторной сессии выпускных экзаменов будут объявлены после 17 июля.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии