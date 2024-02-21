Началась декларация доходов, ГНИ просит жителей проявлять бдительность

По его словам, ГНИ постоянно контактирует с компаниями, не подавшими документы, с работодателями, чтобы как можно быстрее собрать необходимую информацию.

"Если жители видят, что информация неполная, если они не помнят, сколько доходов получили в прошлом году – не стоит спешить с подачей декларации, это можно сделать позже, время есть до 2 мая", – сказал Эндрияйтис.

"До 15 февраля данные передала большая часть компаний, но не все - одни не передали их, другие их уточняют. Сейчас в 90 000 декларациях жителей нет всей информации о доходах и расходах. Жители уже активно заполняют декларации, подают их, но важно обратить внимание на то, что они должны проверить - все ли доходы и расходы учтены", – сказал собеседник.

Часть жителей уже получила информацию об этом, и люди стали заполнять декларации. Эндрияйтис просит жителей не спешить.

Большая часть информации, по словам Эндрияйтиса, в системе находится с 15 февраля, поскольку до 15 февраля работодатели должны были предоставить ГНИ необходимые данные.

Эндрияйтис напомнил, что заполнение деклараций - несложное дело.

"Все просто – электронным способом, с помощью компьютера, смартфона и др. гаджета", – сказал собеседник.

"Мы видим, что большинство жителей самостоятельно заполняет декларации, обычно успешно, поскольку процедура простая. У большинства жителей есть компьютеры, есть доступ к э-банкингу, к системе декларирования доходов. Мы рекомендуем жителям, сначала подключиться и спокойно посмотреть данные", – заметил Эндрияйтис.

"Если у жителей есть какие-то вопросы, трудности, нет возможности подать декларацию по интернету, конечно, можно попросить о помощи близких или знакомых, у которых есть компьютер, но если нет такой возможности, можно позвонить в ГНИ. Конечно, сейчас дозвониться непросто, звонит много людей. Во время звонка можно выбрать вариант, чтобы консультант вам перезвонил в удобное для вас время", – рассказал он.

Кроме того, можно приехать в отделение ГНИ и заполнить там декларацию с помощью консультантов.