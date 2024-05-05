Начала работу новая консультационная линия - оперативная помощь людям с ограниченными возможностями

Изменения в реформе об инвалидности, которые были введены с начала года, затрагивают повседневную и социальную жизнь всех людей с ограниченными возможностями или их родственников. Их цель - обеспечить права и равные возможности людей с инвалидностью в различных сферах жизни. Одной из ключевых задач реформы является изменение порядка определения инвалидности и предоставление помощи по принципу "одного окна".