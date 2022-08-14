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15 августа рыбакам-любителям разрешения на рыбалку не нужны. Согласно правилам любительской рыбалки, в этот день все желающие могут бесплатно ловить рыбу, но не во всех водоемах, сообщает Министерство охраны окружающей среды.
Žvejyba
Žvejyba
© AM nuotr.

Без разрешения можно ловить рыбу во всех внутренних государственных водоемах, на рыбалку в которых выданы разрешения (сданных в аренду) и не выданы разрешения (не сданных в аренду) и в которых не действует ограничение на рыбалку.

Кроме того, можно ловить рыбу в водоемах регионального парка дельты Немана, за исключением ботанического-зоологического заповедника Крокайской лагуны.

В водоемах, где рыбалка лимитирована (ограничена), в частных водоемах и в море в этот день можно ловить рыбу, только получив разрешение.

Информацию о водоемах, в которых рыбалка лимитирована (ограничена), можно найти на сайте министерства.

Сейчас можно ловить рыбу всех видов, за исключением лосося и кумжи (их с разрешением можно ловить с 1 сентября).

Бесплатно в Литве рыбу можно ловить три дня в году – 6 июля, 15 августа и 11 марта.

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