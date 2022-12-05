На забастовку водителей жалуются не все, кое-кто рад свободным дорогам

Представители муниципальной компании JUDU информировали, что в понедельник во время утреннего пика особых изменений не было. Заторы формировались в местах с интенсивным движением – на ул. Карейвю из-за работ и ограничений, там из-за снижения пропускной способности затор стоял до Валакампяйского моста.

Затор был и на проспекте Саванорю, около ул. Рачу. Там в первой полосе проводили ремонт.

На ул. Укмергес движение было осложнено оставленным на полосе А автобусом с зарубежными номерами. Вероятно, автобус сломался.

Правда, не все жаловались на заторы, некоторые водители заметили, что сегодня на преодоление обычного расстояния им потребовалось меньше времени.

Организатор мероприятий Линас сказал, что из Тракай до Ogmios miestas в Вильнюсе он обычно едет час и больше, а сегодня добрался за 44 минуты.

"Обычно приходилось долго стоять на ул. Озо, сегодня там затор был на треть меньше. И на других улицах заторы были меньше, чем обычно в рабочие дни. Похоже, все ездят быстрее, когда курсирует меньше автобусов общественного транспорта, именно они задают медленный темп", – сказал Линас.

Представители JUDU отметили, что вполне возможно, что сегодня люди, которые ездят на своем транспорте, могли быстрее добраться до цели, но это не потому, что нет части автобусов. Представители компании считают, что это результат того, что часть людей из-за забастовки работает из дома.

Для тех, кто пользуется общественным транспортом, это утро не было приятным.

Агенство BNS поделилось опытом жителей.

На остановке "Ерузалес" после 7 ч. стояло 30-40 человек. Автобусы в этом месте ходят реже.

Часть пассажиров просто-напросто не поместилась в автобус 1G, им пришлось остаться на остановке.

35-летний дизайнер Юлюс, который работает на проспекте Конституциёс, сказал, что обычно едет на работу 30 минут, но на этот раз ему потребуется не меньше 90 минут.

"1G приехал полный, мой 69-ый из Байорай ездит раз в час, мне придется ехать на проспект Конституциёс с 3-4 пересадками", – сказал он.

"Но я понимаю, все хотят зарабатывать больше", – сказал он, отвечая на вопрос, как он оценивает забастовку.

22-летняя студентка медицины Диана Войтукевич сказала, что запланировала это утро так, чтобы успеть на практику в медучреждении, она надеется, что не опоздает.

"Надеюсь, не все будут бастовать. Мне ехать около часа, очень надеюсь, что этого хватит. Но вижу заторы... надеюсь, что доберусь", – сказала она. Молодая женщина признала, что забастовка осложняет жизнь.

"Может, лучше пусть они бастуют в субботу или в воскресенье, а не в рабочие дни? Может, человек спешит, может, у него собеседование", – сказала Войтукевич.

56-летняя продавщица Марина Тимошенко сказала, что на первый автобус успела, но уже сейчас видит, что ее поездка на проспект Конституциёс затянется. Она сказала, что понимает бастующих, но надеется, что переговоры не затянутся.

"Люди едут на работу, может, водители понимают, что людям надо на работу, и как-нибудь договорятся", – сказала женщина.

