На выходные у синоптиков две новости: ожидается потепление, но будет очень скользко

Местами возможен небольшой снег. На большей части территории Литвы ожидается гололед. Будет дуть юго-восточный, восточный ветер, скорость ветра 5-10 м/с. Днем будет от 2 градусов мороза на северо-востоке до 3 градусов тепла на юго-западе.
В ночь на субботу с юга придет атмосферный фронт. Будет облачно. На юге страны возможен небольшой снег. Утром прогнозируют морось, местами дождь, будет очень скользко. Будет дуть восточный ветер, скорость ветра 6-11 м/с. Температура будет 1-6, на северо-востоке местами 7-9 градусов тепла.
В субботу днем над Литвой пройдет атмосферный фронт. Будет пасмурно, во многих районах прогнозируют осадки, но в основном небольшие – на смену снегу и мокрому снегу придет морось и дождь. Будет очень скользко. Будет дуть сильный восточный ветер - скорость ветра 8-13 м/с. Будет от 4 градусов мороза на северо-востоке страны до 1 градуса тепла на юго-западе.
В воскресенье погоду обусловит циклон, поэтому небо будет пасмурным, и ночью и днем прогнозируют осадки, в основном небольшие, прогнозируют дождь. Местами возможен туман. Ночью восточный ветер успокоится до 5-10 м/с, днем усилится до 7-12 м/с. Ночью будет 0-5 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. По-прежнему будет очень скользко.
В понедельник с юга придет новая зона осадков. Будет облачно, во многих районах ожидаются дожди. Будет скользко, местами с утра ожидается туман. Будет дуть восточный ветер, скорость ветра 7-12 м/с. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Во вторник особых перемен не ожидается. Будет облачно, во многих районах прогнозируют осадки, но в основном небольшие, будет идти дождь. По-прежнему будет скользко. Восточный ветер усилится до 8-13 м/с. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.