На вильнюсской телебашне закрывается ресторан Paukščių takas

В скором времени мы пригласим посетителей на два полностью оборудованных этажа над рестораном Paukščių takas. На высоте 170 м (67 a.) будет расположен бистро-бар Toliai (333 м кв), из него - выход на уличную террасу 620 м кв. На 68 этаже находится зал заседаний Debesys с зоной отдыха. После открытия новых этажей начнется реконструкция ресторана Paukščių takаs и находящихся под ним конструкций телебашни", – сообщают представители телебашни.