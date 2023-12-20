На улицы литовских городов выедут автобусы Центра крови

В таком автобусе одновременно могут находиться три донора. В автобусах есть специальное оборудование и все необходимое для оказания первой помощи. По данным НЦК, в день один такой автобус может принять 60 доноров (взять 27 л крови).
Директор НЦК Даумантас Гутаускас приглашает жителей сделать доброе дело, помочь людям, и отмечает, что процедура не займет много времени.
Сообщается, что 20 декабря такие автобусы будут стоять в Паневежисе, 21 декабря – в Шяуляй, 22 декабря – в Каунасе, 29 декабря – в Клайпеде, а 30 декабря – в Вильнюсе.