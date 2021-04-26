На такую весну никто не рассчитывал: первые дни мая снова преподнесут сюрприз

"Какая жизнь, такой и апрель. Приходит конец, скоро всем придет конец", – пошутила жительница столицы Литвы.

Около цветущих вишен людей немало. Многие встреченные удивлены такой погодой в конце апреля.

"Очень неожиданно, и холодно, но надо хорошо одеться, вооружиться хорошим настроением и этого достаточно, – сказал прохожий.

Однако другой мужчина сказал, что погода плохая, вредит и растениям и пчелам.

"Вроде зацвели, но похолодало, и цветение замедлится. Холод для природы - нехорошо. Плохо не только людям, но и растениям, и животным. (…) Надеюсь, это временно, и наступит хорошая погода", - сказал он.

Правда другие собеседники радовались и такой погоде. Им не было холодно, они с удовольствием гуляли среди цветущих сакур.

"Снег идет, красивый конец апреля, мы рады. Правда, не все вишни пока зацвели, но вот цветут форзиции. Ждем прихода настоящей весны", - сказала одна женщина.

"Сейчас главное оптимизм и позитив. Погода тоже дает нам кое-какие привилегии, хотя снаружи холодно, надо, чтобы внутри была весна", - продолжила она.

Синоптиков установившаяся погода не удивляет – порывистый ветер и дождь бывают и в мае. Однако в этом году холодный период задержался, поэтому люди замечают, что холод затянулся.

"Конечно, весна холоднее обычного, особенно конец апреля, мы всегда надеемся на потепление. Это и нас немного разочаровало", – сказала синоптик Тересе Каунене.

Обильного цветения сакур видимо, придется подождать. Синоптики прогнозируют, что температура еще опустится ниже нуля, погода останется переменчивой, но со вторника ожидаются перемены. Синоптики говорят, что воздух прогреется до 6-11 градусов.

К сожалению, настоящая весна в Литву не спешит, поэтому и в выходные будет прохладно.