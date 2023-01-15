В этом году Литва празднует 100-летие со дня этого исторического и важного для развития Литвы события. 15 января на здании вильнюсской Ратуши покажут анимационный документальный фильм "Самый смелый шаг внешней политики межвоенной Литвы". Мультфильм будут показывать на стене Ратуши со стороны ул. Вокечу с 17 до 21 ч.