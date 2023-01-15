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Важнейшей геополитической победой Литвы в ХХ веке было присоединение Клайпедского края 10-15 января 1923 года.
В этом году Литва празднует 100-летие со дня этого исторического и важного для развития Литвы события. 15 января на здании вильнюсской Ратуши покажут анимационный документальный фильм "Самый смелый шаг внешней политики межвоенной Литвы". Мультфильм будут показывать на стене Ратуши со стороны ул. Вокечу с 17 до 21 ч.
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