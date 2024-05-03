На следующей неделе начнется досрочное голосование: места в столице

Как обычно голосовать можно в здании муниципалитета на проспекте Конституциёс, 3 и в здании муниципалитета Вильнюсского района (ул. Ринктинес, 50). Кроме того, голосовать можно на площади Сахарова около Дворца печати, на Лукишкской площади и в Школе бизнеса ВУ (аллея Саулетякё, 22). Досрочно можно проголосовать с 7 до 20 ч.

Важно иметь при себе удостоверение личности с фотографией и персональным кодом.

В этом году досрочное голосование совпадает с военными учениями, которые будут проходить 6–8 мая. Во время учений вооруженные военные будут находиться и у здания муниципалитета.

Жители, которые придут голосовать в здание муниципалитета, будут входить со стороны ул. Л.Качинскё (сквер Яблонскиса). Через площадь Европы в здание будет входить лишь персонал муниципалитета.