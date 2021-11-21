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23 ноября в Вильнюсе состоится акция "Белорусская аллея. На страже демократии". Цель акции - продемонстрировать, что граждане Литвы стоят на страже свободы в Беларуси.
На следующей неделе в районе Жверинас появится аллея Белорусской демократии
© DELFI / Kiril Čachovskij

На набережной Нерис, напротив парламента Литвы, участники акции планируют посадить аллею Белорусской демократии – 16 рябин (по одному на каждый месяц стагнации со дня недемократических президентских выборов 2020 г. в Беларуси). Весной, когда позволят погодные условия, посадят еще столько рябин, сколько пройдет месяцев со дня этих выборов.

Рябины посадят главы разных литовских организаций и Белорусских организаций в Литве.

"Мы хотим напомнить, что главная цель жителей Беларуси - новые демократические выборы. Пока они не состоялись, гражданам грозит преследование и жестокие нарушения прав, а ЕС – непрогнозируемые и бесчеловечные гибридные атаки", – сказал депутат Гедрюс Сурплис.

Мероприятие состоится 23 ноября, в 13.15–13.45 ч. у Жверинского моста, на правом берегу Нерис, напротив парламента. На мероприятии будет петь Людас Микалаускас.

Организаторы просят всех участников принести и зажить свечу как символ пребывания на страже демократии.

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