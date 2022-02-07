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На юго-восточном склоне горы Гедиминаса в понедельник зафиксирован новый оползень, Литовский национальный музей отмечает, что никакой угрозы нет.
На склоне горы Гедиминаса зафиксирован новый оползень
© DELFI / Robertas Narmontas

"Спустя две недели, на протяжении которых фиксировались очень неблагоприятные погодные условия, на юго-восточном склоне горы Гедиминаса появился новый оползень. Ухудшение состояния горы было замечено уже на прошлой неделе, поэтому Литовский национальный музей заранее готовился к возможным оползням", – сообщили представители музея.

Это первый оползень с 2017 года.

По данным представителя музея, оползень не представляет опасности для стабильности всей горы, работы по ликвидации аварии уже начаты.

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Музей информировал, что специалисты осмотрели место оползня и сейчас готовят план по стабилизации и остановки расширения деформации. Работы были начаты сразу, поскольку действует непрерывный договор с компанией, отвечающей за присмотр за горой.

По данным музея, другие склоны горы сейчас стабильны, однако уровень накапливающейся в склонах воды вызывает беспокойство. Поскольку она пропитывает насыпной грунт, он теряет стабильность. Поэтому не исключают возможность новых оползней.

Напомним, что под пристальным вниманием символ столицы Литвы - гора Гедиминаса - оказался в 2016 году, когда зафиксировали первые серьезные оползни. В конце 2017 г. была объявлена чрезвычайная ситуация. За это время привели в порядок северный склон, но состояние юго-восточного остается критическим из-за опасности новых оползней.

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