На скандально прославившейся пешеходной тропе снова посажены деревья

5 лет назад в этом месте сам мэр столицы бензопилой спиливал нелегально посаженные на государственной земле туи. Однако в этом месте сейчас снова растут деревья. Они посажены на всей тропе, которой пользуются местные жители. Это государственная земля, поэтому горожане могут ей пользоваться. Однако 27 апреля утром на тропе росли деревья.

Портал Delfi переслал информацию в муниципалитет и поинтересовался, кто посадил деревья - муниципалитет или нет, а если нет, то будут ли выяснять их происхождение на государственной земле.

Кроме того, журналисты интересовались, что ждет посадившего деревья и что будет, если виновным окажется тот же человек, который сделал это три года назад.

"Муниципалитет знает об этой ситуации, это длится не первый год. В ближайшие дни наши специалисты повторно поедут в указанное место, будет решаться вопрос пересадки деревьев, которые мешают движению людей. Это растения появились не по инициативе муниципалитета", – сказано в ответе представителя самоуправления Гинтаутаса Руновичюса.

Муниципалитет ничего не писал об ответственности виновных.

"Чтобы посадить в Вильнюсе дерево, надо руководствоваться утвержденными горсоветом правилами", - указали представители Национальной земельной службы.

Эта история началась в 2017 году, когда Шимашюс спилил незаконно посаженные на государственной земле туи.

Новые деревья появились в 2018 году, портал выяснил, что их посадил глава компании Arimex Арнас Юрскис.

В 2019 году дорожка была перегорожена кучами песка, трубами, там посадили деревья. Тогда территорию в порядок привели работники муниципальной компании Grinda.