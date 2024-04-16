На проспекте Гедиминаса планируется расставить фургоны с едой, закроются рестораны

Организаторы акции – больше 220 небольших независимых заведений общепита. В акции также будут участвовать и ее поддерживают Ассоциация компаний предоставляющих услуги общепита и медуслуги в образовательных учреждениях, Литовская ассоциация гостиниц и ресторанов (ЛАГР), Ассоциация учреждений общественного питания, Литовская ассоциация барменов, Литовская ассоциация шеф-поваров и кондитеров.

"В борьбе за выживание бизнес проигрывает – каждый месяц оборот падает, растет число банкротств, продаж бизнеса. Закрываются кафе и рестораны, которые работали много лет", – сказано в приглашении принять участие в протесте.

Планируется, что в пятницу участие в акции протеста примут представители сектора со всей Литвы . Во время акции не будут работать кафе и рестораны, которые находятся в столице рядом со зданием правительства. Организаторы акции отмечают, что сектор ежедневно сталкивается с растущим финансовым бременем, который с нового года повысил рост НДС.

Президент ЛАГР Эвалда Шишкаускене сказала, что они не являются организаторами акции, они только помогают организаторам координировать действия. ПО ее словам ЛАГР собирает информацию о положении в секторе, уже сейчас видно, что оно тяжелое.

"В конце февраля, когда пришлось платить НДС, маленькие компании увидели, что у них оборот ниже налогов", – сказала Шишкаускене.

По ее словам, 1000 из 4000 попавших в статистику малых предприятий, на которые ссылалось правительство в своих подсчетах, на самом деле не работают или находятся на грани банкротства.

"В этом бизнесе 40% доходов идет на зарплаты, такого нет в других секторах. А рост зарплат с 2019 г. в сфере общепита составляет 59%", – сказала Шишкаускене.