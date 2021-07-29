"Первых мигрантов уже планировали привезти. С заставы им. Бараускаса, с Жагунской и Друскининкайской застав. Их перевозят, поскольку в помещениях застав мест давно нет", – сказал представитель СОГГ Гедрюс Мишутис.

Он пока не мог сказать, сколько людей разместят в палаточном лагере.

"Но в общей сложности планируем разместить 350", – сказал Мишутис Delfi.

Он сказал, что в лагерь будут перевозить в основном одиноких мужчин, которые находятся на заставах.

"В первую очередь перевезем молодых мужчин, ведь это палаточный лагерь. Такое место больше подходит одиноким бездетным людям. Семьи стараемся размещать в стационарных зданиях: общежитие пограничников, Центр регистрации иностранцев. В стационарных зданиях поселяем те только семьи, но и уязвимых лиц", – заметил Мишутис.

Напомним, что в Руднинкай на этой неделе разгорелся конфликт. Местные жители 26 июля блокировали проезд к полигону, узнав, что там планируют разместить 1500 мигрантов. Сейчас страсти поутихли, сообщается, что с жителями достигнута договоренность. Жителям обещали, что для начала на полигоне поселят 300 мигрантов.

В четверг у здания правительства представитель руднинкайской общины Робертас сказал Delfi, что пока они получили ответы только на 10% вопросов.