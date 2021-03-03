Очевидно, что металлическую бочку выбросило на берег недавно. Судя по внешним параметрам, это морская дымовая шашка (МДШ), предназначенная для постановки на море маскирующих и дезинформирующих дымовых завес.
В подразделении Литовской полиции по антитеррористическим операциям "Aras" журналисту сообщили, что информация правдива – был введен специальный план "Щит".
"Да подтверждаю, что это правдивая информация. Однако должен подчеркнуть, что это не снаряд, не взрывное устройство, а корпус или часть так называемой морской дымовой шашки – она предназначена для постановки дымовых завес", - сказал глава антитеррористического отряда "Aras" Викторас Грабаускас.
На данный момент дымовая шашка уже обезврежена.
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