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На пляже в пяти километрах от новой паромной переправы в сторону Юодкранте была обнаружена советская дымовая шашка времен войны. Об этом журналисту "Atvira Klaipėda" рассказал клайпедчанин Арунас, который прогуливался вдоль берега. Сегодня эту информацию подтвердили и в "Aras".
I Smiltynės paplūdimys // „WeLoveLithuania“ nuotr.
I Smiltynės paplūdimys // „WeLoveLithuania“ nuotr.

Очевидно, что металлическую бочку выбросило на берег недавно. Судя по внешним параметрам, это морская дымовая шашка (МДШ), предназначенная для постановки на море маскирующих и дезинформирующих дымовых завес.

В подразделении Литовской полиции по антитеррористическим операциям "Aras" журналисту сообщили, что информация правдива – был введен специальный план "Щит".

"Да подтверждаю, что это правдивая информация. Однако должен подчеркнуть, что это не снаряд, не взрывное устройство, а корпус или часть так называемой морской дымовой шашки – она предназначена для постановки дымовых завес", - сказал глава антитеррористического отряда "Aras" Викторас Грабаускас.

На данный момент дымовая шашка уже обезврежена.

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