Очевидно, что металлическую бочку выбросило на берег недавно. Судя по внешним параметрам, это морская дымовая шашка (МДШ), предназначенная для постановки на море маскирующих и дезинформирующих дымовых завес.

В подразделении Литовской полиции по антитеррористическим операциям "Aras" журналисту сообщили, что информация правдива – был введен специальный план "Щит".

"Да подтверждаю, что это правдивая информация. Однако должен подчеркнуть, что это не снаряд, не взрывное устройство, а корпус или часть так называемой морской дымовой шашки – она предназначена для постановки дымовых завес", - сказал глава антитеррористического отряда "Aras" Викторас Грабаускас.

На данный момент дымовая шашка уже обезврежена.