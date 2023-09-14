На пляже литовского курорта обнаружено загадочное животное

Представитель компании Nuaras Lietuva , ветеринар Юргита Густайтене сказала, что они обошли все побережье, но мертвое животное с фото пока не нашли. Однако его видели и другие отдыхающие, а также спасатели.

"Да, нам часто сообщают о фениксах, сказочных птицах и др. Едем и находим обычного баклана. Нам сообщали и о птенцах орлана на детской площадке, а там были молодые голуби. Чего только нам не говорят. Конечно, весело, приходится все бросать и ехать по вызову. Люди должны быть ответственными и обращаться в муниципалитет, там им скажут, кто отвечает за утилизацию мертвых животных или оказание помощи живым. Мы часто просим жителей прислать фото, чтобы убедиться, что люди не шутят", – сказала она и попросила жителей предоставлять максимально точную информацию и не обманывать.